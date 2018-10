Ibon Navarro: "El Efes ha crecido defensivamente y ha metido en dinámica a Heurtel"

Publicado 26/02/2015 14:52:29 CET

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de Laboral Kutxa, Ibon Navarro, ha destacado a Anadolu Efes, rival al que se medirán este viernes (20.00 horas) en Estambul, resaltando que "defensivamente han crecido" y que "han involucrado y han metido en dinámica" al exjugador de Baskonia Thomas Heurtel, que viene de proclamarse 'MVP' de la Copa turca este pasado fin de semana.

"Desde el partido que jugamos aquí, ellos han crecido. Defensivamente han crecido y han involucrado y metido en dinámica a Thomas (Heurtel) que está siendo importante para ellos, prueba de ello es el MVP de la Copa. Krstic está en mucha mejor forma y creo que han crecido mucho", declaró Navarro en declaraciones recogidas en la web de Baskonia.

Respecto a su exjugador Thomas Heurtel, Navarro señaló que se conocen "mutuamente". "Sabemos lo importante que es para ellos, pero es un equipo en el que están Milko Bjelica, Stratos Perperoglou, Dario Saric o Dontaye Draper, hablar solamente de Thomas sería un error", añadió.

"El esfuerzo de la Copa (turca) se paga si no la ganas, si la ganas es un refuerzo muy importante para ellos", comentó sobre la victoria de los de Dusan Ivkovic el pasado fin de semana.

Baskonia, que ocupa la quinta posición del grupo F, se encuentra a una victoria de su rival, que cierra los puestos que dan acceso a cuartos de final. "No es una final, quedan todavía seis partidos y puede haber sorpresas. Pero no cabe duda de que si ganamos tenemos más opciones que hoy, pero si lo perdemos no estamos fuera", advirtió Navarro con respecto a esta situación.

"Lo más importante es ser nosotros mismos, mejorar nuestros peores momentos en la cancha y poner en práctica lo que hemos estado preparando en relación a cambiar los ritmos defensivos del partido. Cuando no nos dejen correr tenemos que saber identificar nuestras ventajas", concretó.

El técnico vitoriano señaló que espera un partido que tenga "un tanteo alto" en el que puedan "correr a campo abierto". "En el que sus cuatros no tengan muchos protagonismo corriendo y en el que les llevemos a jugar a medio campo. Espero que controlemos su juego interior y que seamos capaces de castigarles con nuestra movilidad", resaltó.

"Jugamos un amistoso el lunes, pero no es lo mismo. El equipo tiene ganas de competir y de jugar un partido serio y tan importante como el que vamos a jugar mañana", comentó Navarro.

Debido a los días sin competición, opinó que sus jugadores "hubieran preferido jugar". "Estos días nos han venido bien para preparar algunas cosas, para hacer algunas cosas que no teníamos tiempo para hacer y espero que las podamos poner en práctica. El balance de estos días es bueno aunque nos falta competición", sentenció.