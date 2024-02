Ibon Navarro: "Firmo tener fracasos como estos"

MÁLAGA, 17 Feb. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Rodrigo Trascasa) -

El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, reconoció la superioridad del Lenovo Tenerife este viernes en un "partido que se decide por detalles", el adiós del anfitrión y campeón malagueño a una Copa del Rey que no vio la mejor versión de su equipo.

"Esto es la Copa y es un torneo diferente. Nos hubiera gustado parecernos más a nosotros, pero hay que darle mérito a Lenovo Tenerife", dijo en rueda de prensa, después de caer en su debut de cuartos de final ante un Canarias que silenció el Martín Carpena.

Navarro valoró alguna de las claves del encuentro, pero se mostró orgulloso de su equipo pese a la derrota. "Han sido mejores, han jugado mejor, han hecho un partido muy bueno. Han ido encontrando jugadores, desde la perfección de Doornekamp. Nosotros no lo hemos tenido. Hemos cogido 10 puntos al principio del tercer cuarto que nos han durado muy poco. Hemos cometido errores", afirmó.

"Un partido que se decide por detalles, por jugadores y ellos han estado mejor. Yo sigo estando igual de orgulloso de ellos. Es un torneo que hay que estar bien, da igual lo que hayas hecho los cinco meses anteriores. De todas formas, todos hubiéramos firmado las situaciones de este año y el año pasado. Firmo tener fracasos como esto", añadió.

Por otro lado, el técnico de un Unicaja que sufrió la revancha del Lenovo Tenerife en la reedición de la final del año pasado reconoció que el segundo tiempo fue aurinegro. "Ha sido un tema de ir interpretando. Ellos son muy buenos y lo demuestran. Los últimos minutos del tercer cuarto hacemos tiros que nos son nuestros", dijo.

"La segunda parte no hemos sacado buenos tiros. Han sido dos rebotes ofensivos de Cook, antes que eso han pasado muchas cosas, pero ha sido no cerrar dos buenas defensas que nos hubieran dado alguna opción de volver a meternos porque la distancia no era tan grande", terminó.