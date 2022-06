Jasikevicius: "Si no encontramos fuerzas esto puede ser una serie muy corta"

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça, Sarunas Jasikevicius, reconoció que el Real Madrid había sido "claramente mejor" en el primer duelo de este lunes del 'Playoff' por el título de la Liga Endesa 2021-2022 y que si no encuentran "fuerza" ni van a "morir" el miércoles en el segundo partido "la serie puede ser muy corta".

"Lo primero felicitar a Chus (Mateo) y Pablo (Laso), y al Real Madrid, que ha sido claramente mejor. Nosotros no supimos, en general, olvidar la serie con el Joventut, aunque me pareció que teníamos bastante tiempo. Tener 72 horas, más la idea de que juegas la final contra el Real Madrid tiene que dar energía, pero no he podido hacer algo para que salgan con ella", recalcó Jasikevicius en la rueda de prensa tras el encuentro.

El lituano tiene claro que "los 50 puntos en el primer tiempo hablan por sí solos" y que su rival estuvo "mucho más agresivo". "Ha ido a todos los balones, reboteando por encima de nuestra cabeza y siempre hemos ido un paso por detrás", comentó.

Sin embargo, no quiso poner como "excusa" el cansancio porque tras el descanso empezaron "a jugar con algo de energía". "El segundo tiempo ha sido bastante correcto y la pregunta es que si estás cansado caes en el último cuarto. No hemos encontrado la fórmula para encontrar fuerzas y si no lo hacemos esto puede ser una serie muy corta", advirtió el técnico blaugrana.

'Saras' aseguró que no supieron prepararse para este partido. "Si tienes un poco de más cansancio te caes en el último cuarto, pero hemos caído en el primero y el segundo, así que tenemos que pensar en otras cosas", insistió. "También el entrenador tiene que encontrar soluciones y palabras para que los jugadores lo hagan mejor y no he sabido. Me duele mucho el primer tiempo, pero hay que olvidar rápido lo que ha pasado porque si no se nos va a poner muy cuesta arriba", resaltó.

Jasikevicius tiene claro que "si tienes buena mentalidad las piernas te acompañan". "Creo que estamos bien preparados físicamente y que estamos acostumbrados a jugar cada 48 horas, pero si no venimos al Palau el miércoles a morir, va a estar muy difícil. Hoy no estaban preparados para ello, pero hay que borrarlo porque hay un nuevo partido", subrayó el exjugador.

Finalmente, el lituano advirtió que la cuestión reboteadora es "cuestión de piernas, de deseo, actitud, posición" y que no le parece clave alejar a Walter Tavares de la 'pintura'. "Os equivocáis. 33 puntos fáciles y 30 puntos en el primer cuarto. Ellos son muy buenos. Tavares no se va a ir de la 'pintura', es muy grande y tiene que estar ahí", zanjó.