Javier Rodríguez: "Quiero devolver al Estudiantes a la ACB"

El técnico Javier Rodríguez expresó su deseo por "devolver" al Movistar Estudiantes al "lugar que merece", la Liga Endesa, en su presentación como nuevo entrenador del club colegial, equipo de LEB Oro y que tendrá "una plantilla competitiva" para intentar lograr ese ascenso frustrado el curso pasado.

En un acto celebrado en la Fundación Pons en Madrid, Javier Rodríguez estuvo acompañado por el presidente del club estuiantil, Ignacio Triana, quien explicó que esta temporada no van a "ser el mayor presupuesto de la LEB" y que eso les obligará a "ser los primeros en esfuerzo y lucha". "En eso no nos debe ganar nadie", apuntó.

Rodríguez agradeció al Movistar Estudiantes que haya confiado en él "como entrenador en un proyecto tan importante como Movistar Estudiantes". "Es una alegría, un honor y un privilegio, pero sobre todo una responsabilidad. Quiero devolver al equipo al lugar que merece, la ACB. La realidad es la que es, la LEB Oro es cada vez más difícil: somos realistas, pero ambiciosos", explicó.

En ese sentido, Rodríguez dijo que le han contratado por "capacidad", "carisma" y "pasión". "Confeccionaremos una plantilla competitiva para que la gente que vaya a vernos al WiZink Center se sienta orgullosa de ver un equipo que peleará cada segundo", comentó.

"ES UN PASO ADELANTE EN MI CARRERA"

Rodríguez reconoció que su fichaje por el Estudiantes es "un paso adelante" en su carrera. "Tenía posibilidad de seguir como ayudante en Bilbao, pero en el momento en que se pone Movistar Estudiantes en contacto conmigo es muy difícil de rechazar. Da igual que sea en LEB que en ACB, es Estudiantes", subrayó.

Sobre la plantilla, de la que pronto se podrán confirmar más nombres, explicó que cuenta con la cantera. "Es la esencia de Movistar Estudiantes. Buscamos gente con hambre y que dé todo por el equipo y el club, y para eso da igual que tengas 19 ó 36 años", manifestó.

"No hay presión, sino responsabilidad, por entrenar cada día como si fuera el último y luchar cada balón. Obviamente tendremos un equipo de calidad, porque no vale solo con pelea e ilusión. Creo que llegaremos lejos, pero este año la presión la tienen otros. Responsabilidad y ambición todas, presión ninguna", aclaró.

Y para ello, afirmó que solo puede prometer trabajo, dedicación y tiempo. "Horas de trabajo de calidad, no horas por horas. Iremos partido a partido, ya sé que es un tópico cholista, pero hay que pensar primero en confeccionar la plantilla, la pretemporada, el primer partido de liga ...", señaló.

TRIANA: "QUE ELK EQUIPO SE DEJE EL ALMA"

El presidente estudiantil, Ignacio Triana, indicó que el "lugar natural" de Estudiantes es la ACB. "Esto no desdice todo lo que estamos hablando, nuestra exigencia debe ser que en cada entrenamiento y partido nos dejemos el alma", declaró.

Triana es consciente de que muchos equipos de la LEB tienen sus plantillas ya perfiladas, pero explicó que no deben precipitarse sino hacer el trabajo bien. "Ya llegarán los anuncios de jugadores, creo que va a ser un equipo competitivo. Como presidente más que presión, también siento responsabilidad. Cuando Fernando Galindo me pide que me quede al frente, no puedo decir que no. La presión es dar lo mejor cada día", añadió.