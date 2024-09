Jean Montero: "Me gusta ser parte de un equipo que compita y que no tenga miedo de nada"

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El base del Valencia Basket Jean Montero ha asegurado que su nuevo equipo es "competitivo y creyente" y "no" tiene "miedo a nada", y cree que en esta nueva temporada "va a dar 100%" y llegará "al techo" que les ponga "Dios", además de afirmar que siempre tratarán de tener "los pies sobre la tierra".

"Es un equipo muy competitivo. Me gusta ser parte de un equipo que sea así, creyente, que compita y que no tenga miedo de nada, porque yo no tengo miedo", señaló en declaraciones a los medios de comunicación durante la presentación de la Liga Endesa 2024-25.

Por otra parte, el exjugador del Morabanc Andorra se mostró feliz de poder contar con Pedro Martínez como entrenador. "Siempre me interesa mejorar cada día como persona, como jugador y qué mejor entrenador que él", indicó. "Ya todos saben que Pedro es un entrenador muy exigente, siempre va a sacar lo mejor de ti y eso es lo más importante. Al final tú miras atrás 5 o 6 años y miras dónde estabas y a dónde puedas llegar y das las gracias a esa persona que tratan siempre de empujar y sacar lo máximo de ti", afirmó.

Además, desveló qué le ha dicho el técnico barcelonés. "Básicamente que dé el 100% siempre que yo esté disponible en la cancha. No solamente a mí, sino a todos los jugadores. Ahora no están determinados los roles, Ya luego se verá durante la temporada lo que tiene, porque hay jugadores que todavía no han regresado de lesión. Cuando todo se arregle, yo entiendo que se darán ese tipo de conversaciones", manifestó.

En otro orden de cosas, el internacional dominicano no quiso valorar las posibilidades que tiene el equipo 'taronja' de ganar la Liga Endesa. "A mí las expectativas no me gustan. No me gustan mucho, porque si no salen decepciona. De lo que sí estoy seguro es de que el equipo siempre va a dar 100%, y dependiendo del techo que nos ponga Dios, porque yo soy muy creyente, ahí vamos a llegar nosotros", declaró.

"Mentalmente siempre trato de mantener los pies sobre la tierra, porque si escuchas lo que cantan las personas que quieren verte jugar te pone un poquito de presión. Yo simplemente trato de estar en mi zona de confort, trato de mantener los pies sobre la tierra y ya el juego fluye", finalizó.