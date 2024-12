Joan Peñarroya: "Es momento de mejorar y mirar menos lo que hace el entrenador"

Archivo - Joan Penarroya, head coach of FC Barcelona gestures during the Turkish Airlines Euroleague, match played between FC Barcelona and Alba Berlin at Palau Blaugrana on October 11, 2024 in Barcelona, Spain.

Archivo - Joan Penarroya, head coach of FC Barcelona gestures during the Turkish Airlines Euroleague, match played between FC Barcelona and Alba Berlin at Palau Blaugrana on October 11, 2024 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça, Joan Peñarroya, ha asegurado que con la mala racha que atraviesa el equipo es momento de cada jugador mejore para ayudar al grupo y que se mire menos al banquillo, justo antes de medirse al Fenerbahçe de Sarunas Jasikevicius, este martes en un Palau Blaugrana que podría explotar en caso de nueva derrota.

"El análisis del partido de Zaragoza me deja preocupado, pero creo que es momento de hablar poco y hacer el trabajo. Es momento de hacer lo que toca, de mejorar cada uno, de mirar menos lo que hace el entrenador. Apoyarnos y rendir, que estamos en el Barça y estamos para rendir y buscar pocas excusas", manifestó en rueda de prensa.

Para Peñarroya, una de las cosas a hacer para dejar atrás la mala racha de seis derrotas en ocho partidos es "estar juntos y callados". "Es evidente que no estamos jugando bien, teniendo unas desconexiones que nos castigan. Los básicos son hacer cosas impepinables, que todo el mundo sabe hacer", aportó.

"Tengo una ventaja, que es que no miro nada. Los 'inputs' que tengo son los de la gente que trabaja conmigo y trabaja bien. Evidentemente con la preocupación de que las cosas no salen. Llevo muchos años en esto, me dedico a lo mío y a intentar que el equipo juegue mejor. Eso no es una cosa solo del entrenador, es de todos", repitió.

Y tampoco espera grandes fichajes en invierno pese a las bajas. "Me centro en lo que tengo. Lo que me preocupa es sacar el mayor rendimiento de los jugadores en plantilla. Depende de todos. Es un tema de rendimiento. Pocas veces he hecho tantas reuniones como las que llevo aquí. Todos tenemos muy claro lo que hay que hacer, pero las cosas no salen", argumentó.

En cuanto a la situación emocional del grupo, cree que están en un momento de altibajos dentro de los partidos. "No estamos superando cuando tenemos ese mal momento en el que nos anotan parciales. Es algo que el equipo puede mejorar y va a mejorar. Depende de focalizar en las cosas que hacemos bien e intentar aparcar ese sentimiento de frustración", apeló.

"Me gustaría tener la capacidad de sin tener un buen partido ganar. Estamos en un momento en que si no jugamos perfectos no podemos ganar. Hay que encontrar esta solidez que hemos perdido en estas dos o tres semanas", comentó, en este sentido.