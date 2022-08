Juan Núñez: "Llull y Rudy hacen que mi adaptación sea mucho más fácil"

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El joven base del Real Madrid Juan Núñez, convocado por primera vez con la selección absoluta, aseguró este jueves que tener junto a él a sus compañeros Sergio Llull y Rudy Fernández hace que "la adaptación sea mucho más fácil" en un combinado nacional de donde espera "aprender de las leyendas".

"Ellos me hacen que la adaptación sea mucho más fácil. Al final yo aquí conozco poca gente, a algunos sí, pero no muchos, y ellos me abren un poco el camino para adaptarme mejor y estoy muy agradecido, se están portando muy bien conmigo", declaró Núñez tras el entrenamiento de la selección española de baloncesto en la Movistar Academy Magariños.

El jugador de 18 años reconoció que "para cualquier chico joven español uno de sus sueños es estar aquí" y que está muy contento de "poder estar con los mayores y poder aprender de estas leyendas", tras la convocatoria para formar parte de la preselección de 22 jugadores para el Eurobasket 2022.

Núñez espera aportar "en la pista" su juego y "ser un chico alegre" y "luego fuera, lo que puede aportar un chico joven: alegría y pasarlo bien". El base reconoce que "poco a poco" se va sintiendo más cómodo con el resto de internacionales. "Cuando no conozco mucho a las personas tampoco hablo mucho, pero bien, poco a poco me veo más suelto", añadió.

Al seleccionador nacional, Sergio Scariolo, Núñez lo define como "un entrenador al que le gusta el baloncesto, pone mucho empeño en lo que hace y lo transmite". "Me ha dicho sobre todo que aprenda, que aprenda de esta gente, que vaya sintiéndome más cómodo y que si estoy aquí es para disfrutarlo", explicó.

Sobre su competencia en el puesto de base, en el que están jugadores experimentados como Sergio Llull, Quino Colom y Lorenzo Brown, recalcó que se encuentra "aprendiendo mucho de ellos". "Son jugadores muy buenos y hasta que no estás aquí no te das realmente cuenta", apuntó.

Tras ganar la Liga Endesa con el Real Madrid en el mes de mayo, Núñez se fue a jugar el Europeo Sub-20 de Montenegro a pesar de tener todavía 18 años y en el que se proclamó campeón. "Ha sido un mes que ha pasado y se me ha pasado muy rápido. Después de ganar la liga apenas tuve un día de descanso y me fui de concentración con la Sub-20 y ahí también fue un mes, pero se me pasó muy rápido y ahora estar aquí para terminar todo y pasándolo muy bien", relató Núñez.