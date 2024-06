Juan Núñez: "Mi prioridad es pasármelo bien, sea lo que sea"

Archivo - Juan Nunez of Spain looks on during the international basketball friendly match played between Spain and Venezuela at Wizink Center pavilion on August 04, 2023, in Madrid, Spain.

Archivo - Juan Nunez of Spain looks on during the international basketball friendly match played between Spain and Venezuela at Wizink Center pavilion on August 04, 2023, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / Afp7 / Europa Press - Archivo

No valora su posible fichaje por el Barça y asegura que está "preparado" para la NBA

Sobre el Preolímpico y París 2024: "Es un sueño competir por jugar unos Juegos, ojalá esté en la lista de Scariolo"



BARCELONA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jugador español de baloncesto Juan Núñez, ahora en el Ratiopharm Ulm de la liga alemana y que acaba de cumplir 20 años este martes, asegura que no quiere hablar de su futuro inmediato y deja abiertas las puertas de la NBA, ya que se siente "preparado" a todos los niveles y no tiene previsto salirse del Draft de este verano, pero también abiertas otras opciones en Europa, sin detallar ni confirmar el rumor que le sitúa en el Barça, y sí aseguró que sería un "sueño" jugar el Preolímpico de Valencia con España y poder estar en París 2024.

“No voy a comentar mucho sobre el tema, estoy centrado en estos días y ya está. Mi prioridad es pasármelo bien. Sea lo que sea”, aseguró a los medios desde Treviso (Italia), donde estará hasta el viernes en unas jornadas de trabajo organizadas por la NBA para aquellos jugadores que no pudieron asistir al NBA Draft Combine en Estados Unidos y estaban seleccionados para ir.

Pero, sobre su futuro y dónde jugará la próxima temporada, el base madrileño se mantuvo firme y no desveló nada. “Ahora mismo no es momento de comentar esto. Quiero ver qué tal va el verano y luego tomar una decisión”, reiteró.

Las opciones pasarían por ir a la NBA, por seguir en Europa en un club grande pero tampoco descarta seguir en Alemania. “Puedo decir hasta ahora, hasta este 4 de junio, pero no te sé decir ahora mismo qué habrá más allá, pero lo de que he aprendido mucho en Alemania no iba relacionado con eso (con su salida del país)”, explicó.

Y es que dejó bien claro que su paso por el Ratiopharm Ulm le ha hecho mejorar como jugador y como persona. "Vivir solo y tener que aprender a ser mayor me ha ayudado un montón. Estoy muy contento por cómo ha ido dentro y fuera del baloncesto. Estoy muy contento de cómo ha ido y cómo he mejorado en Alemania, y he mejorado como profesional. Alemania me ha ayudado mucho a convertirme en profesional”, aseguró.

A Alemania llegó procedente del Real Madrid, club en el que se formó y del que salió para tener más protagonismo. En cuanto a una posible vuelta a vestir de blanco, se mantuvo firme en su mensaje de no dar mensajes. “Tengo mucho respeto y cariño a la gente del Real Madrid y lo saben, pero no te puedo comentar más”, apuntó.

En cuanto a pasar el verano con #LaFamilia de la selección española, ahí sí tiene claro que jugar el Preolímpico sería un "sueño", y también poder hacerlo al lado de un Ricky Rubio cuyo futuro en la selección y en el Barça no está claro. “Me gustaría coincidir con él y aprender de él en este Preolímpico. Ricky es un gran jugador”, reconoció

"Por supuesto, es un sueño para cualquier jugador tener la posibilidad de competir para jugar unos Juegos. Tengo muchísima ilusión, sé que no es fácil ir, hay jugadores muy buenos en mi posición. Pero voy a intentar ir a hacerlo lo mejor que sé. Estoy preparado y a disfrutarlo, como cada verano que he ido a la selección. Ojalá que sí esté en la lista del jueves, ojalá que sí”, se sinceró.

Núñez está pendiente de esa lista de Sergio Scariolo para la preparación del Preolímpico en Valencia, donde España parte como favorita para lograr el billete para París 2024. Pero también está pendiente del Draft de la NBA y de saber en qué posición y por qué franquicia podría ser seleccionado.

“No le presto mucha atención. Como dices, a veces estás jugando bien y otras no tanto, pero estoy tranquilo. Para mí era importante demostrarme a mí mismo que he dado un paso adelante. Aunque tengo cosas por mejorar, creo que estoy listo, aunque no lo sé si lo estoy. Lo que tenga que venir vendrá, y estoy ilusionado, la verdad”, aportó.

Pase lo que pase, si su siguiente paso es ir a la NBA, se ve "preparado". “Cada verano que ha ido viniendo ha sido importante y un paso adelante para mí. Es ir dando 'pasitos', quiere decir que estoy haciendo las cosas bien. Estoy contento y creo que estoy preparado, tengo que trabajar mucho pero me siento física y mentalmente y en el tema del baloncesto preparado. He estado uno meses agotado pero he cargado pilas estas dos últimas semanas y estoy preparado para lo que viene”, manifestó.

De todos modos, volvió a dejar claro que vive día a día. “Es complicado planificar a largo plazo la carrera de un jugador porque puede haber lesiones o imprevistos. En mi caso, voy momento a momento, año a año, y por ahora estoy contento”, recalcó.