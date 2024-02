Justin Anderson se queda en el Valencia Basket hasta final de temporada

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alero estadounidense Justin Anderson se quedará finalmente en la plantilla del Valencia Basket hasta el final de esta temporada 2023-2024, después de ofrecer un buen rendimiento tras firmar un contrato temporal de 45 días a finales del pasado mes de diciembre.

El conjunto 'taronja' firmó al americano el pasado 24 de diciembre con un contrato de mes y medio después de que el jugador de 30 años quedase libre de su vinculación con el Río Breogán, en la que era su primera experiencia en el baloncesto europeo tras pasar por varias franquicias de la NBA.

Desde el Valencia Basket se destacó que, "por encima de sus números" (5,6 puntos y 2,1 rebotes en 12 partidos repartidos entre Euroliga -9- y Liga Endesa -3-), Anderson "ha protagonizado varias actuaciones defensivas que han sido fundamentales en algunas de las últimas victorias" del equipo taronja.

"Estoy muy feliz de seguir estando en este equipo, quiero seguir trabajando para seguir siendo un gran equipo juntos. Estamos jugando buen baloncesto ahora mismo, tenemos buena energía en este equipo y nos estamos conociendo más los unos a los otros cada día", expresó el estadounidense en declaraciones facilitadas por el equipo valenciano.

El alero confesó que cuando llegó a la capital del Turia "nadie" le conocía, pero que ahora nota "ese reconocimiento a través de las redes sociales", desde donde le han dado "mucho cariño". "Mucha gente me dijo que quería que renovara y me quedase, eso me hizo sentir muy bien, pero a la vez me impulsa a trabajar todavía más duro", comentó.

"Esta ciudad quiere agruparse alrededor de un gran equipo y ayudarle a colgar más títulos en el pabellón. Mi principal objetivo es seguir ayudando, seguir siendo una pieza en este puzzle y ayudar para seguir ganando partidos para ellos", añadió el americano.

Anderson subrayó que es "un jugador con experiencia" y que ha podido "jugar al máximo nivel" desde que era "muy joven". "Creo que nací para jugar a baloncesto, es algo que me resulta sencillo, entrar a jugar con un equipo en un parque o en una liga profesional y reconocer rápido quienes son mis compañeros y qué puedo hacer para ayudar a ese equipo", apuntó.

"Si necesitan que anote, puedo hacerlo, si necesitan que sea un jugador defensivo, puedo hacerlo, si necesitan que haga el trabajo sucio y me tire al suelo a luchar por el balón o ponga buenos bloqueos, puedo hacerlo. Amo este juego, amo la camaradería y estar con mis compañeros. Me encanta que todos tengamos la misma ambición de ganar, y eso es lo que me lleva a hacer lo que haga falta para ganar los partidos. Y eso es lo que he intentado hacer aquí desde que llegué", recalcó.