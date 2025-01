Kaiser Gates llega al UCAM Murcia dispuesto a "lograr muchos éxitos"

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El jugador estadounidense Kaiser Gates, de 28 años y 2,01 metros, llega al UCAM Murcia tras rescindir contrato con el Club Joventut Badalona dispuesto a "lograr muchos éxitos" esta temporada, con el 'Play-off' por el título en mente, tras firmar por lo que queda de campaña y la posibilidad de extender el acuerdo un año más.

"Tengo algunos amigos que han jugado aquí y me han comentado que aquí cuidan mucho a sus jugadores, que todo en la ciudad está muy bien. Estoy muy contento de estar aquí y ojalá podamos lograr muchos éxitos este año", aseguró el alero norteamericano en su presentación como nuevo jugador del UCAM Murcia CB.

Gates, que podría debutar el fin de semana contra el Barça en la Liga Endesa, se fue del Joventut tras haber disputado 21 partidos oficiales con la camiseta verdinegra en este primer tramo de la campaña. En la Liga Endesa promedió 11,7 puntos en 28 minutos de juego en 7 duelos, mientras que en la EuroCup disputó 12 partidos con una media de 7,7 puntos.

"Puedo aportar mucho en defensa, tiro de tres y sobre todo ser un buen jugador para el equipo, ayudando en todo lo que me pida el entrenador", comentó el jugador, que puede jugar también de ala-pívot dada su envergadura.

Gates comentó en su presentacón qué le ha pedido su nuevo entrenador, Sito Alonso, para poder ayudar al equipo. "Me ha pedido un poco de todo, que ponga mucho esfuerzo, defensa, aportar en el rebote y que pueda anotar también", desveló.

Preguntado por qué conoce del equipo, aseguró tener ganas de conocer a sus compañeros. "Todavía no he tenido tiempo para mucho, pero cuando jugaba en Joventut de Badalona jugamos contra el UCAM e hicimos nuestro 'scouting'. Estoy muy contento de estar aquí y poder conocer a mis nuevos compañeros", se sinceró.

El estadounidense firma hasta final de temporada con el club universitario, con opción a otra campaña más. "Lo más importante ahora es pensar en esta temporada, sí que nos gustaría llegar a todos poder llegar a los 'Playoffs' y a la 'Final Four' de la 'Champions', pero hay que ir partido a partido y ya veremos si lo podemos alcanzar", auguró.

En cuanto a cómo ha sido para él cambiar de equipo en mitad de temporada, le restó importancia. "La verdad es que no lo veo tan difícil, al fin y al cabo es baloncesto. Desde que he llegado me están cuidando mucho, la adaptación de momento está siendo muy buena y espero que siga así", argumentó.