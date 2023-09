Kassius Robertson: "Valencia Basket es un gran paso adelante, siempre ha sido un sueño jugar la Euroliga"

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El base canadiense Kassius Robertson se mostró este lunes "emocionado" por su fichaje por el Valencia Basket, "un gran paso adelante" en su carrera, sobre todo porque le permitirá cumplir su deseo de poder jugar la Euroliga, "la mejor competición de Europa".

"Estoy emocionado por estar aquí, estas dos primeras semanas han sido increíbles. Todo el mundo desde los compañeros, el 'staff' técnico o desde el club me han ayudado", celebró Robertson en su presentación recogida por la web del club.

El norteamericano aseguró que están "construyendo la identidad de equipo" y que el entrenador Alex Mumbrú ya "está grabando" en sus cabezas "el esfuerzo". "Estamos empezando a cogerlo y tengo muchas ganas de que empiece la temporada, este es un grupo muy especial", recalcó.

"A nivel personal es un gran paso adelante, jugar la Euroliga y hacerlo en España, que es un país que me encanta, mi segundo país favorito. Haré lo que esté en mi mano para ser el mejor compañero y la mejor persona posibles para ayudar a mis compañeros", añadió.

En este sentido, el base dejó claro que "siempre" ha sido "un sueño" a nivel personal poder jugar la Euroliga, "la mejor competición de Europa", y que eso le ayudó a decantarse por el Valencia Basket. "Era una de las opciones que tenía este verano y cuando supe que me querían aquí no tuve que pensarlo más, le dije a mi agente que hiciera lo posible para cerrarlo", confesó.

Robertson ve "un gran potencial como equipo". "A nivel personal me puedo adaptar al rol que me den, para mí lo más importante es ser eficaz. Me da igual si tengo que meter 30 puntos ó 5, mi objetivo principal es tirar bien y con buenos porcentajes de dos y de tres", detalló.

"Es más fácil jugar en ataque cuando tienes buenos jugadores alrededor. No estoy acostumbrado a tener tantos tiros liberados y es agradable tener esas opciones, pero mi prioridad es mejorar en defensa, es algo en lo que estoy trabajando mucho y que tengo que demostrar a este nivel, que puedo defender a jugadores más grandes y más fuertes", sentenció el canadiense.