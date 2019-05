Laprovittola: "Ha sido un año anormal y tengo que pensar bien mi futuro"

Publicado 28/05/2019 9:56:09 CET

"Me había propuesto ser un jugador respetado y lo he conseguido"

El base argentino Nicolás Laprovittola, nombrado MVP Movistar de la Liga Endesa tras su gran temporada con Divina Seguros Joventut, ha analizado "un año anormal" en el que ha cumplido su objetivo de "ser un jugador respetado" en la competición española, y no ha cerrado ninguna puerta a su futuro el próximo verano.

"(En la decisión sobre su futuro) va a pesar todo. Ha sido un año anormal, diferente, cualquier jugador que consigue un premio como este le pasaría. Tengo que estar tranquilo para pensar bien mi futuro y analizar todo", valoró Laprovittola, que finaliza contrato este verano, en una entrevista concedida a Europa Press.

El argentino, que recibió el MVP acompañado por su familia desplazada desde su país, reconoció que "era inimaginable" el grado de adaptación que ha logrado en la ciudad de Badalona, donde recientemente incluso ejerció de pregonero en las fiestas locales.

"Sucedió y lo acepté con mucha ilusión de vivirlo. En Badalona he encontrado un hogar, un club donde el cuidado de la persona es muy importante y eso es vital para la vida del club. En Europa me había costado encontrar un sitio así. No esperaba este premio MVP, pero si me había propuesto a mí mismo ser un jugador importante en la liga, ser respetado. Lo he conseguido y me siento consolidado en la liga española", analizó.

Entre sus destacadas actuaciones de esta temporada, el jugador de la 'Penya' no olvida "la vorágine y la adrenalina" del duelo de Copa ante el Baskonia, que acabó con 50 de valoración, récord absoluto de la competición. "Vi las repeticiones varias veces, nos salió todo y el equipo estaba con una energía diferente, muy fuerte", rememoró, antes del siguiente objetivo, que comenzará el viernes en el Palau Blaugrana.

"NO SOY EL MISMO JUGADOR QUE FUE A LA NBA"

"Necesitamos de todo el equipo, que cada jugador esté conectado y empuje al otro. Esto es una familia y eso es lo que nos ha llevado a dar que hablar y a dar sorpresas esta temporada. Tenemos que seguir ahí contra el Barcelona. Mucha gente estaba esperando que nos cruzáramos contra el Barcelona, para mí le da un condimento especial y va a ser un 'playoff' interesante", avisó sobre este derbi barcelonés.

Echando la vista atrás a su carrera, y a sus 29 años, 'Lapro' explicó que es importante "aceptar el rol que te toca en cada equipo", algo que aprendió durante su paso por los Spurs de la NBA, donde apenas tuvo oportunidades.

"En San Antonio mi rol era ser uno más del equipo y hoy en Badalona es todo lo contrario. Tienes que ir pasando por diferentes situaciones en tu carrera e ir aprendiendo de cada una. Hoy no soy el mismo jugador que cuando estaba en San Antonio y eso me hace sentir que voy creciendo", celebró.

Y en cuanto al próximo Mundial de China, el base confirmó su presencia y destacó que no ha "pensado mucho todavía" en el torneo, aunque sí subrayó "el buen momento que están pasando muchos jugadores como Garino, Vildoza, Campazzo, Deck, Brussino o Delía", todos ellos de la ACB. "Tenemos con que ir a dar batalla", finalizó.