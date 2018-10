Laso: "Estamos mejor que otros años para la Supercopa"

Publicado 20/09/2018 17:20:50 CET

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Pablo Laso, celebró que de cara a pelear por la conquista de la Supercopa Endesa, que se disputa este viernes y sábado en el Fontes do Sar de Santiago de Compostela, estén "mejor" en relación a otros años y subrayó que mantienen "el hambre" de ganar, mientras que avisó de la dificultad del anfitrión Monbus Obradoiro, un rival "muy reconocible" y ante el que tendrán que hacer "muchas cosas bien".

"Siempre y nunca me siento favorito, no me da nada ni me quita nada serlo o no, intentamos ser siempre competitivos y esta Supercopa es una oportunidad. Debemos seguir creciendo, pero es verdad que estamos mejor que otros de cara a la Supercopa. Otros años apenas hemos podido trabajar, pero todos llegamos siempre a este torneo con los 'mismos' problemas para bien o para mal. Espero una competición muy abierta", comentó Laso este jueves ante los medios.

El vitoriano apuntó que han empezado "tarde" la pretemporada, pero que "todo el mundo ha venido bien" y ha sido "más normal" que la del año pasado, marcada por la grave lesión de Sergio Llull y la disputa del EuroBasket. "Otros años llegábamos a esta rueda de prensa y alguno había llegado 'ayer'", recordó, aclarando que las últimas 'ventanas' FIBA "han molestado a todos".

Ahora, comenzarán una nueva temporada con el listón alto por el doblete de la pasada. "Intentamos siempre rápidamente cambiar el chip, pero no sólo temporada tras temporada, sino partido tras partido. Estamos obligados a ello, el año pasado nos fuimos a más de 80 partidos y todos deben estar preparados", indicó.

"Sabemos que no va a ir perfecta y que ocurrirán mil cosas, pero este equipo siempre mantiene el hambre y la sensación de ganar es la que más gusta en el deporte y es lo que intentamos transmitir a los nuevos para que nos den esa ambición de cara al futuro. Pero cada año es diferente y el equipo debe cada día intentar ser mejor", añadió al respecto.

En este sentido, Laso no cree que su equipo tenga que "cambiar" por los nuevos fichajes ya que cuenta con un grupo que lleva "mucho tiempo junto". "Sería bastante 'absurdo', con pocos movimientos en la plantilla cambiar situaciones", aclaró el exjugador que remarcó que la recuperación de Kuzmic, lesionado de gravedad en la rodilla a inicios de la pasada campaña, "va por buen camino", que el joven Melvin Panztar se está "acostumbrando a llevar un equipo más grande" y que tanto Deck como Prepelic "se han acoplado rápido en todos los aspectos".

Por otro lado, ve "normal" a Sergio Llull. "Hizo un esfuerzo por llegar al final de la temporada que valoramos muchísimo y desde su entrada contra el Panathinaikos el equipo dio un paso adelante, pero entendemos que debe ir poco a poco recuperando sensaciones. Esos plazos los acortará como los de la lesión. Valoro que quiera jugar bien todos los partidos", reflexionó sobre el de Mahón.

"OBRADOIRO SE REINVENTA CADA AÑO"

En cuanto a Anthony Randolph, que firmó una gris campaña, Laso dejó claro que esta fue "muy extraña". "Él no se había lesionado nunca y cada dos por tres se paraba y la temporada se le hizo larga. El último mes no estuvo peor y él es consciente. Ha trabajado bien en el verano, tiene buena actitud y ha jugado a muy alto nivel en los amistosos", celebró.

Sobre su duelo contra el Monbus Obradoiro, anfitrión de esta Supercopa, lo calificó como "un clásico". "Sabemos lo que nos espera en Santiago ante un equipo muy reconocible, que se reinventa año tras año porque pierde jugadores y hace un buen trabajo para tener un equipo largo y con un estilo muy definido gracias a un trabajo buenísimo en el tiempo con Moncho Fernández", opinó.

"Tiene la amenaza de tres puntos con muchos tiradores y juega con mucha paciencia en ataque. Para ganar con ese ambiente y poder jugar la final del sábado vamos a tener que hacer muchas cosas bien", admitió el preparador madridista.

Finalmente, preguntado por el 'ojo de halcón' que la ACB ha introducido este año para poder solicitar la revisión de ciertas jugadas, Laso habló en tono bromista. "Espero no tener a todo el Palacio diciéndome que lo pida", señaló con una sonrisa. "Hay que estudiarse bien la norma, pero es un adelanto y todo lo que sea usar la tecnología es bueno y estoy a favor", sentenció.