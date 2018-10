Moncho Fernández: "El Real Madrid tiene muchísimo talento, pero tácticamente es muy bueno"

Publicado 20/09/2018 13:13:02 CET

El entrenador del Monbus Obradoiro, Moncho Fernández, pidió no olvidar que, además de "muchísimo talento individual", el Real Madrid, su rival este viernes en las semifinales de la Supercopa Endesa, también es "tácticamente muy bueno", por lo que necesitarán estar "perfectos a ambos lados de la pista" para tener opciones.

"El Real Madrid tiene muchísimo talento individual, pero para ser campeón de Europa y campeón de Liga tienes que ser tácticamente bueno, y el Real Madrid es tácticamente muy bueno, tanto en sus lecturas individuales como en las colectivas. El brillo individual de sus grandes estrellas nos hace olvidar que colectivamente son un grandísimo equipo", advirtió Fernández ante los medios.

El técnico obradoirista recordó "la defensa" que hicieron los de Pablo Lasa en la 'Final Four' y en la final de la Liga Endesa, y por ello sabe que "tienes que estar perfecto en ambos lados de la pista" para poder ganar y "tener una pizca de suerte en el acierto".

El gallego, que es "más optimista" sobre la participación de Nick Spires y que es "más escéptico" con De Zeeuw, dejó claro que afrontarán el duelo "con el único objetivo posible porque es un partido oficial". "En pretemporada el objetivo es ver cómo está el equipo, probarlo, y aquí no da lugar a esto. Es competición y vamos a hacer todo lo posible para llevarnos la victoria", comentó.

Fernández cree que cada equipo "intentará imponer su estilo" y, en este sentido, aclaró que "con todos estos problemas de lesiones, ventanas y demás, es difícil ver el tope táctico" de los suyos. "Pero seguro que todos intentaremos hacer lo que está en nuestra mano a estas alturas para llevarnos el partido", recalcó, seguro de que llegan al fin de semana "con las armas suficientes".

"Lo decía el capitán del equipo el otro día: 'El que no se motive es que no tiene sangre en las venas'. Esto es lo máximo, es una competición oficial, torneo de apertura de la liga, en nuestra casa, el Sar va a estar lleno... Cuando te dedicas al deporte profesional es para jugar estos partidos", prosiguió el entrenador del conjunto gallego, anfitrión del torneo.

Por ello, "mentiría" si le diese "igual" ganar o no esta Supercopa Endesa. "Me imagino que Pablo (Laso), que está cansado de jugar Supercopas, Copas, Ligas, finales y demás, igual sí, pero para mí no, para mí es la primera vez", afirmó.

"La vorágine de estos acontecimientos te exige tanto que no te da tiempo a pensar. Cuando vea el Sar lleno y vea el espectáculo que va a ser esto diré: 'Qué suerte tengo de estar sentado en uno de los banquillos'", confesó Fernández.

Además, el preparador del Obradoiro aclaró que esta competición es "diferente" a la Liga Endesa porque "es ganar o perder". "La Liga Endesa es diferente, son muchas más jornadas, pero nos servirá para poder competir y prepararnos de cara al inmediato inicio de Liga", sentenció.