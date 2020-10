Laso: "Me parece injusto que unos equipos jueguen con público y otros no"

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, ha expresado que le parece "injusto" que unos equipos puedan jugar con público y otros no, ya que "lo más justo sería o todos con público, o todos sin público", al tiempo que ha dicho que solo piensa en el corto plazo porque si no se "volvería loco" con los posibles problemas que pueda generar esta temporada la pandemia.

"Tenemos ganas de volver a jugar la Euroliga. Desgraciadamente, la última se paró cuando estábamos tomando café en el Palacio ante de jugar contra el Estrella Roja. Empezamos una nueva competición difícil y muy atractiva, pero sin público. Esperamos que la gente pueda volver cuanto antes a los campos", deseó Laso ante la prensa.

El Real Madrid debutará este viernes en Vitoria, donde el Baskonia contará con el apoyo de 400 aficionados. "A mí me parece injusto, yo creo que todo el mundo debería jugar con las mismas condiciones. Me parece injusto que haya una pandemia, que cada uno decide lo que puede y los números son diferentes en cada país, pero eso no lo puedo controlar. Deportivamente, lo más justo sería o todos con público, o todos sin público", pidió.

Esta situación viene derivada de la "incertidumbre" actual. "No es una cuestión de baloncesto, es una cuestión general de la vida, pero intentamos centrarnos en el día a día y ahora mismo solo pienso en el partido de mañana. Si me pusiera a pensar hacia adelante lo que podría ocurrir, si hubiera problemas, si uno da positivo, si no sé qué, me volvería loco, sinceramente", reconoció.

CUATRO GRANDES FAVORITOS JUNTO CON EL REAL MADRID

Sobre su pronóstico para esta temporada, el técnico avisó de que "en la Euroliga siempre hay sorpresas". "Hay uno o dos equipos que siempre están por encima del nivel de la quiniela que haríamos ahora, pero en principio veo cuatro equipos muy fuertes: Efes, Barcelona, Milan y CSKA. A partir de ahí considero a todos los equipos muy competitivos, ningún partido de Euroliga es sencillo", repasó.

Para el debut europeo en su ciudad natal, Laso desveló que sufre tres bajas. "Jeff (Taylor) tiene un pequeño problema muscular, nada grave pero tenemos que pararle estos día. Llull tiene un esguince de tobillo que tampoco es grave y es absurdo arriesgar esta semana, aunque estaría para jugar. Felipe también tiene un pequeño esguince y no podrá jugar. Viajan 13 jugadores", avanzó.

En cuanto a las cualidades del Baskonia, indicó que "es un equipo defensivamente muy agresivo, que aprieta mucho sobre el balón para recuperar y jugar a campo abierto con dos jugadores desequilibrantes como Vildoza y Henry". "Tiene buenos tiradores, sobre todo Giedraitis e incluso Peters, que juega de '4' pero es un gran tirador. Polonara les da mucha energía y en los pívots tienen la posición cubierta. Es un equipo complicado y el partido de pretemporada no tendrá nada que ver con el de mañana", finalizó.