Laso: "No veo que Doncic esté sufriendo"

03/03/2018

El técnico del Real Madrid, Pablo Laso, explicó que no ve "sufriendo" a Luka Doncic, a pesar de que el esloveno no logra mostrar su mejor versión los últimos partidos, al tiempo que lamentó los "errores puntuales" que costaron la derrota este viernes ante el Fenerbahce.

"Su acierto de tres fue decisivo. Nuestra sensación es que el equipo ha trabajado bien pero nos han castigado mucho errores puntuales. Que nos valga para seguir creciendo. Han tenido ese acierto que es muy importante", indicó en rueda de prensa.

Laso resumió así la derrota en la jornada 24 de Euroliga, la cual mantiene una apretada lucha por el factor cancha en los 'playoffs'. "La Euroliga son 30 partidos de altísimo nivel. No se aciertan en las quinielas", apuntó.

"Mi obligación es seguir compitiendo al nivel de toda la temporada. Las cuentas son sencillas, ganando los seis partidos que quedan estamos entre los cuatro primeros", añadió el técnico de un Madrid, quinto a un triunfo de Zalgiris.

Además, Laso volvió a responder por el rendimiento de un Doncic que vivió un buen segundo cuarto pero no logró ser decisivo como ocurre últimamente. "Le he visto bien. Algún error puntual como otros jugadores. No le veo que esté sufriendo", afirmó.

Además, el técnico del Real Madrid habló de la salida de Jonas Maciulis. "Entiendo la situación de Jonas. Él quería jugar. Para nosotros es muy querido y apreciado. Nos ha dado mucho y ha ganado todo con el Madrid. Estaba jodido por verse jugando menos minutos y busca la mejor situación para él", finalizó.