Llull no piensa en la retirada: "Me veo jugando de momento"

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Real Madrid de baloncesto Sergio Llull confesó este jueves en un encuentro en su casa con el exjugador del Valencia Basket Rafa Martínez que todavía no piensa en la retirada y reconoció que, además de ser un paso "complicado", tampoco le resulta "fácil" pensarlo tras más de 20 años jugando.

"Yo me veo jugando de momento y la verdad es que ese paso, a veces lo pienso, y tiene que ser complicado. El estar todo el día entrenando, compitiendo y viajando, con esa adrenalina por querer ganar y hacerlo bien y luego de repente que se pare eso y tener que adaptarte. No tiene que ser fácil cuando llevas 20 años jugando", señaló el jugador en una entrevista para ACB, recogida por Europa Press.

Por otro lado, el de Mahón descartó la opción de convertirse en entrenador cuando se retire del baloncesto y confesó que una vez llegue ese momento quiere pasar tiempo con su familia. "Convertirme en entrenador siempre había dicho que no porque tienes que seguir con los viajes. Tengo dos niñas y al final te pierdes muchas cosas", indicó.

El capitán blanco recordó algunos de los momentos más importantes de su carrera, entre los que se encuentra su fichaje por el Real Madrid desde el Bàsquet Manresa en 2007. "Yo era un niño. Me dijeron que no comentara nada hasta que estuviera todo cerrado y yo me lo callé. Esto fue un miércoles y el jueves ya estaba cogiendo el avión y firmando en Madrid", concluyó.