Lucas Mondelo opta por "pasar página" y no recurrirá la sentencia favorable a Xargay y Cruz

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exseleccionador Lucas Mondelo ha anunciado que respeta, aunque no comparte, la sentencia sobre la demanda que interpuso contra Marta Xargay y Anna Cruz y que le ha sido desfavorable, y que no la recurrirá de cara a cerrar "este desagradable capítulo" y "pasar página", aunque advierte que ha quedado "demostrado" que no actuó "de forma inadecuada" y que todo estaba "dentro del entrenamiento de alto nivel".

"El 28 de junio se dio a conocer la sentencia por la demanda que interpuse contra dos jugadoras por las declaraciones difamatorias realizadas contra mi persona. Respeto, aunque no comparto, la decisión de los jueces y, aunque estoy en mi derecho de hacerlo, no voy a recurrir", explicó Mondelo este jueves a través de un comunicado en sus redes sociales.

El técnico había acudido a los tribunales para demandar a Marta Xargay y Anna Cruz, jugadoras que habían denunciado sus métodos durante los entrenamientos de la selección española y que los habían calificado de nocivos. Mondelo solicita que las dos les abonases de forma solidaria una indemnización de 200.000 euros, pero el Juzgado de Primera Instancia número 51 de Madrid lo desestimó y le condenó a pagar las costas del juicio.

Ahora, el exseleccionador prefiere no seguir con la causa "al entender que las acusadas han sido absueltas únicamente porque se han amparado en su derecho a la libertad de expresión" y que esto ha prevalecido sobre su "derecho al honor".

Además, otro de los motivos que aduce el barcelonés es que "las jugadoras no han acreditado que hubiera relación de causalidad alguna entre lo que ellas manifiestan que les sucedió" y el "comportamiento" que habría tenido con ambas.

"Cierro este desagradable episodio satisfecho, ya que durante el procedimiento judicial no se ha podido probar que fuera el causante de las experiencias de las que injustamente me acusaron como único responsable", asegura el técnico, que anuncia que pasa "página" deseando que el baloncesto femenino español "siga cosechando éxitos" como los obtenidos "durante la década más gloriosa de su historia" con él en el banquillo.

Lucas Mondelo considera además que ahora podrá continuar con su labor como entrenador. "Una vez demostrado que no procedí de forma inadecuada y lo sucedido se encuadra dentro del entrenamiento de alto nivel, como reconocieron los testigos durante el juicio, podré centrarme en proseguir con mi carrera", sentenció.