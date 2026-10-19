La marca deportiva española Siroko, socio de los Bulls

La marca deportiva española Siroko, socio de los Chicago Bulls de la NBA. - SIROKO

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La marca española de ropa deportiva Siroko, con sede en Gijón, y el equipo de baloncesto estadounidense de los Bulls de Chicago, con seis campeonatos de la NBA y más de 204 millones de aficionados en todo el mundo, han firmado un acuerdo multianual de patrocinio que convierte a la firma asturiana en socio oficial internacional de la franquicia de la NBA.

La alianza está centrada en la visibilidad de la marca, la creación de contenidos y la oferta de experiencias exclusivas. El acuerdo incluye la presencia del sello español en el pabellón United Center durante todos los partidos disputados por el equipo, así como en sus plataformas digitales y redes sociales.

Asimismo, la plataforma audiovisual Siroko TV ofrecerá de manera recurrente piezas de contenido exclusivo, entre las que se encuentran las comparecencias de prensa posteriores a los encuentros del entrenador de los Bulls, el brasileño Tiago Splitter.

El consejero delegado de Siroko, Borja Mera, ha destacado que la expansión internacional constituye una de las prioridades de la entidad. En este sentido, ha señalado que el lanzamiento de Siroko TV ayuda a atraer a una audiencia mayor a través de contenidos únicos y activaciones digitales en las que el conjunto norteamericano mantendrá un gran protagonismo.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Ingresos y Estrategia de los Chicago Bulls, Matt Kobe, ha manifestado que la franquicia cuenta con una oportunidad única para construir conexiones con sus seguidores más allá de Chicago.

De igual forma, el directivo ha mostrado su confianza en crear experiencias atractivas para los aficionados, mientras se apoya el crecimiento global de la firma asturiana. La marca gijonesa lanzó a mediados de 2026 su plataforma audiovisual, la cual emite competiciones como la Liga Femenina Endesa de Baloncesto, la Liga Asobal y el canal oficial del Real Sporting de Gijón.