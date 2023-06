Miguel Méndez: "Alemania es un equipo capaz de sacarte de lo que quieres"

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional femenino de baloncesto, Miguel Méndez, valoró con optimismo el estado "físico y mental" de sus jugadoras de cara al trascendental duelo de cuartos de final del Eurobasket 2023, este jueves ante una Alemania que es "capaz de sacarte" del plan.

"Llevamos 30 días de preparación, una temporada dura, pero tratamos de tenerlas lo mejor posible. Hay alguna posición que vamos más cortos de jugadoras, pero en todas las selecciones pasa igual", dijo en declaraciones facilitadas por la Federación Española de Baloncesto (FEB), en la previa al encuentro.

El preparador de la cuatro veces campeona de Europa confía en ser fieles a sí mismas ante una selección con un "futuro tremendo". "Confiamos en que el nivel mental al que estamos, el nivel físico, hace que lleguemos a esto con las espadas en lo alto, con la fortaleza física y mental que se necesita en un partido de 'dentro o fuera'. Hay jugadoras conocidas, algunas lo están haciendo bien en Estados Unidos, la plantilla es más larga", afirmó.

"La entrenadora la han contratado con vistas al Mundial 2026 que será allí. Cuando cambia cuerpo técnico y jugadoras, con un poco más desconocidas, pero el baloncesto alemán es muy potente. Es un equipo con un futuro tremendo y con un presente muy palpable", añadió, sobre el rival en cuartos.

Por otro lado, Méndez apuntó que Alemania es un equipo que tratará de sacar a España de su plan de partido. "Ellas saben bien lo que tienen que hacer. Son jugadoras con experiencia en este tipo de partidos. El equipo que menos improvise se acercará a la victoria. Si hay un equipo con la capacidad de sacarte de lo que quieres es Alemania", dijo.

"La diferencia física está y la táctica no te ayuda muchas veces. Será necesario no solo el buen día de las jugadoras, necesitamos pelear, garra, no irse del partido, pasar los malos momentos juntos y sin volverse locos y competir hasta el final", terminó.