Mirotic: "La Euroliga es mi objetivo y mi sueño y estoy muy motivado"

BARCELONA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Barça Nikola Mirotic ha dejado claro en la previa del partido de semifinales de la Final Four de la Euroliga, que jugarán contra el AX Armani Exchange Milan, que su objetivo y sueño es ganar la Euroliga y que llega "muy motivado" a la cita de Colonia (Alemania).

"Me siento maravillosamente, es una bendición estar aquí. Cuando llegué dije que mi objetivo era ganar la Euroliga, estoy aquí sentado rodado de gente que ha ganado muchas. A lo mejor este es mi momento, no quiero presionarme demasiado y quiero disfrutarlo y sacar lo mejor de mí. Estoy muy motivado", aseguró en rueda de prensa.

Mirotic sabe que su objetivo está a dos partidos, a dos victorias, y no quiere dar importancia a no haber sido el 'MVP' de la Fase Regular, que fue para Vasilije Micic (Anadolu Efes). "No he perdido nada, estoy donde quiero estar, representando al Barça en la Final Four", manifestó.

"Habría estado bien ser el 'MVP', sí, pero al final no se recuerdan esos premios, se recuerdan los títulos. No he ganado la Euroliga y es mi objetivo y mi sueño, quiero disfrutar de esto", reiteró el ala-pívot hispano-montenegrino.

Y, para hacer realidad su sueño, cree que deberán estar atentos a muchos detalles pequeños que pueden hacer las diferencias. "Debemos salir con la mentalidad defensiva que nos ha llevado a ser el mejor equipo defensivo. Controlar nuestras pérdidas y ser fieles a nuestro juego. Nos enfrentamos a un gran equipo pero debemos intentar hacer el mejor juego que podamos", argumentó.

"Nos ayuda mucho la experiencia de Jasikevicius, porque ya la ha ganado", aseguró sobre su entrenador. "Tiene cercanía con los jugadores y nos habla, sabe lo que estamos pasando. Nos ha ido ayudando, poniendo a cada uno en la situación para ser mejor jugador", aportó.

"Estamos con mucha confianza y ganas de escuchar a Jasikevicius y seguir el plan de partido, sabiendo que estamos aquí porque nos lo hemos ganado y hemos trabajado muy bien. Confiamos en nuestro entrenador y en nosotros pero con mucha humildad", se sinceró.