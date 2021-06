Mondelo: "Hay más presión porque no es un partido de la alegría"

VALENCIA, 25 Jun. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Guillermo Sáez) -

El seleccionador español de baloncesto femenino, Lucas Mondelo, ha reclamado que "mañana no es un día para tener miedo, sino para ser valientes" frente a Rusia, un duelo que encaran con "más presión porque no es un partido de la alegría", pero también con la misma intensidad que si jugaran "por una medalla".

"Mañana no es un día para tener miedo, sino para ser valientes, muy duros atrás. No hay futuro, solo hay ese partido y nada más después. No se reserva nada y solo importa ganar, y creo que el equipo lo está entendiendo y asimilando. Con la dificultad que tiene Rusia y con todas las bajas que tenemos, sobre todo de jugadoras 'tocadas', creo que lo vamos a conseguir", vaticinó Mondelo.

En este sentido, garantizó que "la mentalidad es la misma" que si pelearan "por una medalla". "Hay más presión porque no es un partido de la alegría, es un partido con menos premio aunque sea grande, jugar el Premundial. La dificultad era similar contra Bélgica o contra Rusia. El equipo se está mentalizando, hoy vamos a hacer un buen entrenamiento con nuestras cosas y, sobre todo, pequeños detalles de Rusia", explicó.

El seleccionador no escondió la "lástima" que supone encarar este duelo sin posibilidad de medalla en el horizonte, teniendo en cuenta que "merecieron" el pase a semifinales contra Serbia, que fue su verdugo en en cuartos de final después de una prórroga.

"Pero no pudo ser. La lectura positiva es que hay un aprendizaje de experiencia para las jóvenes jugadoras que nos van a dar muchas alegrías en el futuro. Estamos levantando anímicamente al equipo porque es un palo duro", reconoció.