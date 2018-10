Mondelo: "Tal y como está el patio, la favorita es Canadá"

Publicado 27/09/2018 20:31:52 CET

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (TENERIFE), 27 Sep. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Guillermo Sáez) -

El seleccionador español de baloncesto femenino, Lucas Mondelo, ha explicado que, "tal y como está el patio" ahora mismo en el Mundial de Tenerife, Canadá tiene el papel de "favorita" en el cruce de cuartos de final de este viernes, ya que el equipo norteamericano "está muy fuerte en todos los aspectos y es un favorito claro a medalla".

"Tal y como está el patio, la favorita es Canadá este viernes. Eso no quiere decir que no vamos a intentar ganarles. Si conseguimos llevar el partido igualado al último cuarto, pueden ser ellos los que sientan el miedo escénico y nosotros los que afilemos el colmillo", advirtió Mondelo ante la prensa.

En cualquier caso, el técnico reiteró que "Canadá está muy fuerte en todos los aspectos y es un favorito claro a medalla". "Han juntado a todas sus jugadoras y es un equipo bastante intratable, pero no es Estados Unidos. Tenemos que saber jugar nuestras bazas y saber cuáles son nuestras limitaciones. En ataque vamos a jugar más directos y en atrás vamos a ser más conservadoras", avanzó, sin querer "entrar en más detalle" para no dar pistas a su rival.

"Mañana es vital entrar bien al partido. Independientemente de que los puntos sean tres a favor o tres en contra, que el equipo se sienta cómodo en la pista. Si no salimos bien, la confianza de Canadá aumentará progresivamente y nosotros empezaremos a tener dudas. Entonces sí que no tendremos opción", analizó.

Pormenorizando en las virtudes de su rival, Mondelo destacó que tienen "un detalle brutal" en su capacidad para el rebote ofensivo. "De cada dos tiros que fallan, uno lo recogen. Si hacen eso no les puedes ganar. Tenemos que minimizar su rebote ofensivo. Si conseguimos hacer eso y mejorar las pérdidas de balón, habrá partido", analizó.

En cuanto a España, subrayó que "estar en cuartos era el objetivo de mínimos", pero que en su equipo son "muy ambiciosos", descartando que sus problemas en los últimos partidos ante Bélgica o Senegal tengan que ver con el hecho de ser los anfitriones.

"Hay gente que cree que nos puede jugar en casa y no es cierto, de hecho están muy animadas y quieren darle las gracias al público de Tenerife porque es una pasada, llenando día tras día el pabellón. Es un tema de reconocimiento. Con todos los problemas que arrastran no están teniendo la posibilidad de expresarse como ellas saben y eso es lo que les agobia. Ya hemos conseguido parar eso y ahora hay que dar un pasito más que no sé si será suficiente. Es el único camino", sentenció.

Además, Mondelo agradeció la jornada sin partidos de este jueves y reconoció que "para la jugadora es muy importante descansar de cabeza". "A veces es peor el cansancio mental que el físico, que es más fácil de recuperar. La cabeza cuesta más. Lo ideal hubiera sido ganar a Bélgica y haber tenido un día más de descanso. Vamos más apretados, pero las cosas han salido así. Hoy hemos anulado el entreno de la mañana para que las jugadoras se descansaran y se sometieran a tratamientos", concluyó.