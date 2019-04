Nowitzki planea convertirse en entrenador o mánager después de su retirada

Publicado 16/04/2019 16:24:25 CET

BERLÍN, 16 Abr. (Reuters/EP) -

El ya exjugador alemán Dirk Nowitzki, que acaba de retirarse después de 21 temporadas en la NBA defendiendo la camiseta de Dallas Mavericks, ha explicado que a medio plazo se ve realizando funciones de entrenador o mánager en la liga estadounidense.

El futuro miembro del 'Salón de la Fama', de 40 años, terminó su brillante carrera la semana pasada después de más de dos décadas en los Mavericks, con los que se coronó campeón de la NBA en 2011 y fue 14 veces 'All Star'.

"Después de uno o dos años puedo verme feliz como entrenador o mánager. Me gustaría ser un mentor para jugadores jóvenes y acompañarlos a lo largo de su carrera a mi manera", explicó Nowitzki en declaraciones al diario alemán 'Die Zeit'.

Por ahora, Nowitzki explicó que se contenta con descansar y disfrutar de cosas que no pudo hacer durante tantos años como jugador profesional. "La semana pasada comí un poco de pastel y también tomé mi primera copa de vino después de 10 años de abstinencia. Me sentó muy bien", dijo.

El ala-pívot tiene el récord de mayor temporada jugadas con una misma franqucia y es el sexto en la lista de anotadores de todos los tiempos de la NBA. Sin embargo, las lesiones hicieron mella en su cuerpo y anunció su retirada tras la eliminación de los Mavericks en la temporada regular.

"Lo que no quería que sucediera bajo ninguna circunstancia era decir adiós y luego lamentarme por haberlo hecho. Mi cuerpo ya no estaba bien. Para ser honesto, el pie que me operaron no ha estado bien en toda la temporada y sabía que no mejoraría", reconoció.