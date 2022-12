Pablo Laso: "Creo que me veréis al año que viene en un banquillo"

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de baloncesto Pablo Laso reconoció este martes que su intención es poder entrenar al año que viene en algún club, al mismo tiempo que confesó que "alguna" oferta le ha llegado, después de su salida del Real Madrid en julio de 2022, aunque de momento quiere "seguir aprendiendo".

"Tengo ganas de entrenar, pero hay que tener paciencia para elegir el mejor momento y el mejor sitio. Un entrenador siempre es entrenador. Alguna oferta me ha llegado, pero creo que ahora mismo es un momento para seguir aprendiendo y seguir viendo equipos y jugadores. Creo que sí, me veréis al año que viene en un banquillo", reconoció el entrenador en declaraciones a los medios durante los Premios AS del Deporte.

En este sentido, el ex del Real Madrid contó como ha cambiado su vida desde su salida del club blanco. "Estoy muy bien. Ahora elijo mucho los partidos que quiero ver, aunque sigo mucho las competiciones. Lo veo desde otra perspectiva, antes los veía para prepararlos y ahora me fijo en jugadores. Es la situación de un entrenador que sigue siendo entrenador, pero que ya no tiene que preparar partidos", expresó.

Además, el técnico vasco también mostró su opinión sobre el fichaje del base argentino Facundo Campazzo, al que dirigió en el Real Madrid, por el Estrella Roja de Belgrado. "El Estrella Roja ha hecho un esfuerzo muy grande por ficharle. Lo que me da pena es que no haya triunfado en la NBA, era su sueño. Parecía que en Dallas podría encontrar un buen ambiente, pero no ha sido así. Todavía tiene mucho baloncesto que dar", indicó.

Por último, Laso hizo una mención especial a Luka Doncic, al que también tuvo a sus órdenes, y que ahora juega en Dallas Mavericks. "Con Luka nunca he tenido dudas. Hay una cosa que siempre destaca en él, tiene una capacidad de adaptabilidad increíble. En la selección eslovena, en el Real Madrid y ahora en la NBA. Es un gran jugador y esa capacidad de adaptabilidad le hace triunfar en cualquier sitio", concluyó.