Pablo Laso: "He visto al equipo mejor físicamente"

El técnico del Madrid lamenta la posible lesión de Causeur

GRANADA, 19 Feb. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Rodrigo Trascasa) -

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, celebró un paso al frente de su equipo, en una actuación coral sobre el Lenovo Tenerife y demostrando frescura física en medio de un duro calendario, para afrontar con optimismo la final de Copa del Rey en Granada.

"Hemos mantenido el plan de partido, dando una sensación de tener las cosas claras, moviendo bien el balón y con acierto también. Nuestro porcentaje de tres ha sido muy bueno, pero hemos ejecutado muy bien el partido, hemos pasado muy bien, la calidad de los tiros es mejor, cuando tiras más solo metes más normalmente", dijo en rueda de prensa tras superar la semifinal.

El técnico de los blancos solo lamentó la posible lesión de Fabien Causeur. "No tiene buena pinta, le he preguntado si era un golpe y me ha dicho que no. Que no sea un golpe me preocupa un poco más", confesó, destacando por contra la gran vuelta al equipo de Taylor, Rudy Fernández o Deck. "Son jugadores que han estado parados pero han entendido lo que se necesita de ellos. Se meten rápido en el equipo y reconocen lo que nos pueden dar", afirmó.

"He visto al equipo mejor físicamente, a estas alturas todos empezamos a sufrir bajones físicos. Es una circunstancia que con la situación del COVID en diciembre y en enero, nos queda un calendario en enero que antes de la Copa no se ha rajado el equipo, sabíamos que era importante llegar a la Copa con mentalidad correcta", añadió sobre esa frescura.

Por otro lado, Laso valoró el papel de Heurtel, quien está optando a un tercer MVP en la Copa. "Heurtel es un jugador muy decisivo, normalmente los jugadores decisivos son para bien y para mal, hablando del MVP es para bien, siempre espero al mejor Heurtel. La posición de base en el Madrid cuesta encontrar ese ritmo, lo que quieres de él, estoy contento con sus dos partidos, puedo ser crítico con él y en verdad lo soy conmigo. Estamos viendo un gran Heurtel en la Copa del Rey", afirmó.

Por último, el técnico del Madrid confesó la importancia que tuvo impedir que el Lenovo Tenerife tuviera siquiera situaciones para tirar de tres, uno de sus fuertes. "Un tirador es bueno porque tira, si logramos que no tire, no es bueno. Estábamos ahí para defender, para que pudieran lanzar menos triples y fue una clave del partido", terminó, pensando ya en su novena final de Copa seguida.