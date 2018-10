Pau Gasol: "Cada año que juegue en la NBA es menos probable volver al Barça"

Actualizado 29/06/2017 12:47:46 CET

BARCELONA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jugador español de los San Antonio Spurs Pau Gasol ha asegurado este jueves que cada año que pase jugando en la NBA hace disminuir las probabilidades de que acabe jugando de nuevo en el FC Barcelona y pueda cerrar el ciclo, y ha señalado que espera poder renovar con los Spurs y seguir en un equipo que aspire a ganar la NBA el próximo año.

"Descartable no es nada. La probabilidad es la que varía y fluctúa. Cada año que juegue en la NBA es menos probable que pueda volver al Barça. El concepto me ilusiona desde que me fui, el acabar o cerrar el ciclo en Barcelona, donde empecé", comentó durante la presentación de su 'Pau Gasol Academy'.

En este sentido, a sus 36 años y a punto de cumplir 37 el próximo 6 de julio, el pívot reiteró que si se queda en la NBA será cada vez más complicado regresar al Palau Blaugrana, donde empezó a triunfar y se ganó el ir a la mejor liga del mundo. "Cada vez pasan los años y me encuentro bien allí entre los mejores, y esa posibilidad de volver se reduce", argumentó.

Y es que pese a declinar la renovación automática por un año con los Spurs, lo hizo para abrirse más probabilidades. "He declinado la opción de jugar el año que viene para abrir el abanico y ver si puedo alargar el contrato con mi equipo actual, uno de los mejores de la liga y donde he pasado una primera temporada de adaptación, de aprendizaje, y donde podría dar un paso adelante", apuntó.

Con la idea de firmar un contrato a largo plazo, Gasol apuntó que sabrá su futuro en la primera semana de julio, y cree que los Spurs intentan encontrar la mejor solución para ganar. "Rumores hay siempre, yo he vivido unos cuantos y solo una vez he sido traspasado dentro de todos los rumores que ha habido. Veremos qué pasa con el equipo, pero los Spurs quieren tener la mejor oportunidad para ganar el año que viene", comentó sobre los rumores sobre la salida de LaMarcus Aldridge.

Por otro lado, reconoció que los vigentes campeones de la NBA, los Golden State Warriors, están a un nivel "espectacular". "Llevan dos años con una dominación casi absoluta. Fuimos capaces de ganarles dos veces en la temporada regular. Tenemos que trabajar y desarrollar una dinámica capaz de atacar sus debilidades, que no tienen muchas. Es complicado ganarles", señaló.

Gasol presentó la 13ª edición de su academia, que va evolucionando cada año. "Intentamos mejorarla para que la experiencia sea mejor y sea un crecimiento personal. Intentamos que los chicos aprendan sobre una alimentación saludable, sobre cómo encarar su futuro... Queremos que sea impactante a todos los niveles", reconoció.

"Al principio hay una situación de impacto, pero cuando ven que soy una persona normal y que estoy jugando con ellos se relajan. Queremos transmitir también esto, los valores de la humildad. Estamos con ellos, intento transmitir esto a niños y entrenadores, y que disfruten de lo que hacen como he hecho yo toda la vida", comentó sobre su relación con los chicos inscritos.

La 'Pau Gasol Academy' se celebrará del 2 al 8 de julio en tres sedes --CEM Mundet, instalaciones UPC y CE Hospitalet Nord-- en función del programa elegido y con un acto de cierre en el Palau Blaugrana del FC Barcelona. Destinado a 350 jugadores y jugadoras, tendrá varios espacios; la 'Pau Gasol Academy' está pensada para chicos y chicas de 8 a 17 años, abierta a todos los niveles y con un enfoque lúdico y deportivo, con entrenamientos de baloncesto y otras actividades de promoción de buenos hábitos.

Por otro lado, la 'Pau Gasol Academy Rising Stars' está pensada para chicos y chicas únicamente entre los 15 y los 17 años y está restringida a un público con credenciales y nivel demostrados. Está enfocada a la tecnificación y al perfeccionamiento de jugadores con proyección internacional y que aspiren a estudiar en universidades estadounidenses.

También destaca la 'Pau Gasol Academy Special Olympics', una sección de la academia dedicada a personas con discapacidad intelectual que practiquen el baloncesto. En colaboración con Special Olympics Catalunya, la programación será por las tardes y se llevará a cabo en el CEM Mundet.