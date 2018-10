Pau Gasol: "Navarro aporta liderazgo y presencia emocional muy fuerte"

Actualizado 29/06/2017 12:28:25 CET

BARCELONA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jugador español de los San Antonio Spurs Pau Gasol, convocado por Sergio Scariolo para el próximo Eurobasket, ha apuntado que sigue teniendo "ilusión" de poder aspirar a ganar "más medallas" con la selección, al tiempo que ha pedido "respeto y reconocimiento" para su compañero y amigo Juan Carlos Navarro, que volverá a aportar "liderazgo y presencia emocional muy fuerte" en el equipo nacional.

"Aún no había dicho ni sí ni no ni nada, cosa que es poco habitual. Sí había hablado con el seleccionador para decir que sigue habiendo ilusión por estar y el dedicar gran parte de mi verano a estar en la selección. Hoy confirmo mi presencia en la lista, con la ilusión de competir y ganar más medallas y éxitos para nuestro equipo", aseguró en la presentación de la 'Pau Gasol Academy'.

A sus 36 años, a punto de hacer 37 el próximo 6 de julio, comentó que todavía no sabe cuánto podrá alargar su carrera a nivel internacional. "Cada campeonato puede ser el último, tienes que competir y entregarte como si fuera el último. Puedo decir que haré esto, competir en este Eurobasket como he hecho en toda mi carrera y ya veremos si de aquí a dos años si jugamos o no o qué hacemos", señaló.

En una situación parecida a la suya está Juan Carlos Navarro, quien sí irá a este Eurobasket pese a un mal año con el Barça Lassa, y pidió respeto para el escolta y para Scariolo, que le ha seleccionado. "Juan Carlos tiene y ha tenido una carrera alucinante, se merece el reconocimiento y respeto siempre y de todos, es uno de los jugadores más excepcionales que hemos tenido en la historia de nuestro deporte", alegó.

"Si el seleccionador decide llevarlo ante todo respetarlo. Sigue teniendo chispa, aunque no sea tan explosivo, y ha aportado una serie de valores de liderazgo y presencia emocional muy fuerte", señaló en este sentido Gasol.

Por otro lado, preguntado por las declaraciones de Georgios Bartzokas, entrenador la pasada temporada del Barça Lassa, comentando que era un "problema" cuando un jugador que se tendría que retirar no lo ve así, en alusión a Navarro, señaló: "Supongo que no estará del todo contento por haber salido tras un único año, de los peores que recordamos en el baloncesto del Barça".

"Cada uno tiene sus complicaciones dentro del manejo del grupo y si esta ha sido una de las suyas, así habrá sido. Solo él sabe lo que ha pasado esta temporada, como los jugadores. Espero que podamos seguir disfrutando de Juan Carlos el tiempo que se pueda y tenga más continuidad y suerte con las lesiones, que pueda jugar al más alto nivel en su situación. Creo que Sito Alonso cuenta con él y esperamos que pueda utilizarle", comentó.

Precisamente, sobre Sito Alonso y su llegada al banquillo del Barça Lassa, aseguró que le gusta "mucho" como técnico. "Lo tuvimos en la selección como ayudante y me gusta mucho, es una decisión muy acertada. El Barça necesitará un proceso tras esta mala temporada y tener un entrenador de proyecto. Felicitar al Barça por esta decisión y Sito está en un buen momento después de una gran temporada en el Baskonia", se sinceró.

Por otro lado, preguntado por los pitos a Gerard Piqué con la selección, se sinceró. "Siempre ha demostrado su compromiso con la selección, siempre ha sido clave ganando Mundial y Eurocopa. No se le puede reprochar nada a nivel de compromiso y es respetable el valor que tiene de expresar opiniones personales y exponerse. Yo no le silbaría porque le respeto y tengo un nivel de tolerancia elevado y visión global del mundo. Entiendo que haya personas que no estén de acuerdo y lo muestren de esa manera", apuntó.