Pau Gasol, Laia Palau o Nowitzki, talento a raudales en el Hall of Fame del baloncesto español

Elisa Aguilar: "Es imposible reunir tanto talento, no puede ser más impresionante"

Pau Gasol: "El agradecimiento que tengo al baloncesto es eterno"



MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Pau Gasol, Laia Palau, 'Pepu' Hernández, Dirk Nowitzki o la Liga ACB fueron algunos de los destacados protagonistas este jueves en la ceremonia de la tercera promoción del Salón de la Fama del Baloncesto Español, celebrada en el Estadio de la Cartuja de Sevilla y enmarcada este año en los actos de celebración del Centenario de la Federación Española de Baloncesto (FEB).

"Visto desde la perspectiva del escenario, no puede ser más impresionante. Es imposible reunir tanto talento, compromiso e historia de éxito como hemos reunido hoy aquí", dijo la flamante presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, quien agradeció su aportación a la Junta de Andalucía y los representantes de las instituciones patrocinadoras y colaboradoras del Hall of Fame.

El presidente de FIBA Europa, Jorge Garbajosa, se mostró emocionado de poder seguir de cerca la historia del baloncesto español. "No estoy aquí como presidente de FIBA Europa sino como amigo, como apasionado de la FEB y el Hall of Fame. Es un placer estar aquí", afirmó antes de los discursos institucionales.

Los protagonistas fueron las estrellas del baloncesto de los últimos años, dentro o fuera de la pista. "Quiero agradeceros a quienes habéis pensado en mí para estar aquí, en esta gran casa del baloncesto español. Y le quiero agradecer muchísimo al baloncesto. Soy alguien que he tenido la oportunidad de entrenar a grandes jugadores, en la ACB, a la selección, y también en formación. El baloncesto español y el baloncesto en general es un hábitat inmejorable para muchas cosas de la vida", dijo José Vicente 'Pepu' Hernández, recibido en el escenario por José María Arrabal, secretario general de deportes de la Junta de Andalucía.

En categoría internacional, no pudo estar presente para recibir su homenaje un Nowitzki que envió su mensaje de agradecimiento. "Me siento extraordinariamente honrado, mucha gente me ha ayudado en mi carrera, incluyendo mi familia. Un montón de compañeros de equipo, entrenadores y los Dallas Mavericks, sin quien no podría haber tenido mi carrera. El baloncesto ha tenido mucho recorrido en muchos años, y la Federación Española ha sido muy destacada, generando grandes talentos. Me hace ilusión entrar en este Hall of Fame junto a Pau Gasol y Felipe Reyes", afirmó.

"Todos los que estamos aquí compartimos el amor por el baloncesto. Gracias a todos por seguir construyendo esto y darle cada vez más fuerza al baloncesto femenino y tener la mirada más abierta. El baloncesto me ha dado una excusa para ser quien soy. Llegar a lo que yo he llegado me hace sentir representante de todas. Lo digo de corazón, porque el baloncesto es un deporte de equipo. Muchas gracias, nos vemos en el camino", afirmó Laia Palau, la jugadora más laureada del baloncesto femenino español.

Uno de los discursos más esperados era el de un Pau Gasol que se mostró emocionado por el reconocimiento en una "carrera tan larga y privilegiada". "Explicar una carrera tan larga y privilegiada es difícil. Sólo queda agradecer a muchísima gente, empezaré como ha dicho Pepu, con el baloncesto de formación. Nunca olvidaré el día del verano en que recibí la primera carta de la Federación convocándome por primera vez para una selección nacional, en la que conocí a grandes jugadores", afirmó.

"Una de las cosas más importantes que conseguimos fue el cómo: compitiendo, trabajando juntos, con mentalidad. Sólo puedo estar agradecido no sólo a los compañeros y entrenadores sino también a los fisios, los directivos, médicos, utileros. Y sin mi familia no estaría aquí hoy, mis padres, que me pusieron el primer balón de baloncesto en las manos, mis hermanos, mi mujer, mis hijos. El agradecimiento que tengo al baloncesto es eterno", terminó.

La FEB anunció el pasado mes de abril los elegidos, en la primera categoría, que fueron Pau Gasol, ganador, entre otras cosas, de dos anillos de la NBA, de tres medallas olímpicas y de un oro mundial; Laia Palau, Felipe Reyes; 'Wonny' Geuer, madre de los hermanos Hernangómez; y Fernando Romay.

En cuanto a los entrenadores, los nominados fueron 'Pepu' Hernández, exseleccionador nacional que dirigió al equipo que hizo historia en el Mundial de 2006, y el croata Bozidar Maljkovic, mientras que Vicente Sanchís será reconocido por su labor arbitral.

Además, la Liga ACB, que celebra su 40 aniversario, y la revista 'Gigantes' fueron elegidos como contribuidores, y el argentino Luis Scola, el alemán Dirk Nowitzki, el serbio Predag Danilovic y la rusa Natalia Zassouskaya fueron los promocionados. A ellos se unieron, 'in memoriam', la jugadora internacional Pilar Valero y el exárbitro y dirigente arbitral Ángel Sancha.