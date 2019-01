Pesic: "Ganar títulos no es un proyecto"

Publicado 04/01/2019 12:29:11 CET

"La Liga Endesa es la mejor de Europa, con gran diferencia, antes y ahora"

BARCELONA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça Lassa, Svetislav Pesic, ha manifestado que ganar títulos "no es un proyecto" y que su objetivo es preparar un buen bloque para que en el futuro sea ganador, como lo fue en tiempos de estabilidad con Aíto García Reneses en el pasado, o con él mismo en su primera etapa en el club.

"El club ha de definir su objetivo: ganar títulos no es un proyecto. El Madrid, el CSKA y el Fenerbahce son ejemplos: mismo entrenador, mismo bloque, misma directiva y llegan los títulos. Pero el Real Madrid también ha perdido títulos y no pasa nada", aseguró en una entrevista a L'Esportiu que recoge Europa Press.

Por ello, aseguró que su objetivo como entrenador del Barça es "preparar las normas" y confeccionar "un equipo para el futuro de largo recorrido". "Cuando acabe no quiero que se hable de Pesic solo por los títulos, sino por su filosofía de cómo se juega y se vive en el Barça", reconoció.

"Un proyecto no son títulos, y la gente piensa que busco excusas. Cuando se tiene continuidad se gana, ya pasó con Aíto. Falta eso mismo. Buscamos continuidad pero el mundo es global y es difícil hacer contratos largos de alto nivel", apostilló en este sentido.

Y entre los títulos que se exigen en el entorno cree que no debería estar sólo la Euroliga, sino una Liga Endesa a la que alabó. "Es la mejor liga de Europa con gran diferencia. Conozco la liga alemana, la rusa, la italiana... La mejor organización y el mejor baloncesto están en la ACB. Antes y ahora", aseguró.

"La ACB no es tan competitiva como antes, para mi gusto faltan españoles que están en la NBA, pero el nivel que tiene y ganar en la ACB es muy difícil, no ha cambiado", explicó el técnico serbio, que dio mucha importancia a sus dos ligas ganadas en su primera etapa en Barcelona.

Además, cree que la Liga Endesa gana a la Euroliga en importancia. "Me gustaría que hubiera menos partidos en la Euroliga. Más equipos pero menos partidos. El futuro de nuestro baloncesto son ligas nacionales fuertes porque estamos en Europa y porque nos sirven para producir jugadores importantes, también para la Euroliga", explicó.

"La Euroliga es un gran producto pero se ha de mejorar, aunque sea el mejor baloncesto del mundo, puro baloncesto. Pero no hemos de subestimar la ACB, el baloncesto más importante es la liga nacional. Mis grandes resultados en España no fueron ganar la Euroliga con el Barça, que también, sino ganar dos ACB seguidas, que era y es muy potente por mucho que algunos digan lo contrario", reiteró.

A nivel europeo, cree que el baloncesto mira demasiado a la NBA, que es perjudicial por explotar sólo "mates, tapones y triples". "En Europa no se sabe hacia dónde va el baloncesto. Hay diferentes competiciones y es una mala situación, no solo para nosotros que somos profesionales sino para los aficionados, los medios. A veces, no se sabe dónde ni cuándo se juega", lamentó.

En cuanto a su futuro, si hay Pesic para tiempo en los banquillos a sus 69 años, se sinceró. "No estoy preparado para mi próxima etapa después del baloncesto. Esto me preocupa. Si ya supiera qué hacer después del basket hubiera acabado hoy mismo, pero tengo miedo de qué hacer", manifestó.