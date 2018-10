Pesic: "No estoy contento con ganar, me interesa cómo ganar"

Publicado 08/03/2018 18:43:49 CET

El entrenador del FC Barcelona Lassa, Svetislav Pesic, ha asegurado que pese a que su equipo ya no tiene opciones de estar en los 'playoffs' de la Euroliga tienen objetivos minoritarios como ganar este viernes a Estrella Roja o mejorar constantemente y, además, ha recalcado que más que ganar le importa el cómo lo hagan.

"Con ganar el partido no estoy contento, me interesa en esta situación actual el mejorar el récord de 22 partidos perdidos del equipo en enero. Eso no puede ser. Nuestro objetivo no es sólo ganar sino cómo ganar", aseguró en rueda de prensa.

Pesic empezó su comparecencia leyendo un fragmento de una previa del partido contra Estrella Roja, en el que se hablaba de un 'partido intrascendente' o de que 'el único objetivo que queda es acabar con una racha de cinco derrotas en Europa y poner tierra de por medio con Anadolu Efes'. Lejos de esta realidad, aseguró que el objetivo debe ser mayor y ahora que está imposible es ganar y jugar mejor.

"Este no es nuestro objetivo (superar a Efes en la tabla), el Barça tiene que tener siempre un objetivo mínimo para jugar la 'Final Four'. Este es el objetivo del Barça. Pero hace tiempo que no tenemos esta situación de poder ir a la 'Final Four', pero tenemos objetivos contra Estrella Roja y no es sólo ganar", recalcó.

Considera que el baloncesto moderno es ganar. "Si tú ganas todo el mundo olvida cómo has ganado, pero nosotros tenemos que ganar y no sólo ganar, sino con una sensación de ser un equipo", pidió además de recordar que mirará con atención cómo jueguen sus jugadores.

No estará en pista el pívot Kevin Séraphin, pero no lo ve como una excusa sino como una oportunidad para Pierre Oriola. "¿Quieres jugar? Pues ves al rebote ofensivo. En Murcia se mejoró, fuimos un equipo desde el primer al último minuto, con los jugadores del banquillo ayudando y creando una buena sinfonía. Esto da optimismo para los próximos partidos", celebró.

"El baloncesto sin rebotes ofensivos es como una sopa sin sal. Ganar es nuestro objetivo, pero vamos a ver cuántos rebotes ofensivos cogemos mañana; 15 es nuestro objetivo. Coger 15 rebotes es muy difícil, pero ganar la Liga Endesa también. No quiero más de 12 balones perdidos, no más de 18 puntos del rival en transición. Los números son básicos. No podemos hablar de grandes ilusiones sin trabajo", argumentó el técnico.

Por otro lado, preguntado por si le gustaría seguir el año próximo en el equipo, aseguró no tener claro su futuro. "Siempre había pensado sobre mi futuro, ahora ya no. Mi futuro es ahora, o mañana. Tuvimos una reunión con la Directiva, y ahora lo importante es mejorar nuestra situación. Hay ocho jugadores que no tienen contrato el próximo año, pero ahora no debemos pensar en eso. Todos deben luchar por su futuro, el entrenador también aunque no he decidido qué hacer el próximo año, si ser entrenador o no", argumentó.