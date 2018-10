Pesic: "Todavía no hemos ganado"

Publicado 18/02/2018 0:14:14 CET

El entrenador del FC Barcelona Lassa, Svetislav Pesic, rebajó la euforia en el seno blaugrana tras lograr la clasificación para la final de la Copa del Rey, que se está disputando en Las Palmas, y recordó que todavía no han ganado el torneo.

"Empezamos muy bien, pero el partido se juega en cuatro cuartos y en el segundo perdimos la concentración y nos olvidamos de Eriksson, aún sabiendo que es un gran tirador yo no esperaba este acierto. Es increíble", indicó Pesic tras conseguir la victoria ante el Herbalife Gran Canaria por 74-87.

"Después, tuvimos oportunidad de hablar con los jugadores en los tiempos muertos y estoy orgulloso de su reacción. Tienen gran experiencia y si tienes jugadores que entienden cómo se juega al baloncesto puedes cambiar. Han reaccionado muy bien y han mostrado cómo tenemos que jugar la defensa. Si controlamos la defensa no tenemos problemas para anotar", añadió Pesic.

Además, el técnico culé recordó que jugando "con esta intensidad" era difícil dejarse el triunfo. "Controlamos nuestra emoción, sobre todo en el último cuarto, no teníamos que jugar contraataque, porque teníamos un resultado positivo", admitió el preparador barcelonista, que ha dirigido tres partidos desde su vuelta al Barça con tres victorias.

En relación a sus jugadores, el veterano míster destacó "una comunicación muy buena". "Hablamos con los jugadores y todos decidimos cómo jugamos. Tenemos jugadores con experiencia. Se necesitan algunas normas, pero si no tienes jugadores que entienden cómo se juegan los minutos decisivos, tú puedes dar direcciones pero no tienes jugadores. Estoy orgulloso, sobre todo por cómo los jugadores reaccionaron cuando cambiamos nuestra defensa. Ésta es la razón por la que ganamos", dijo.

Por último, preguntado por la capacidad para levantar a su equipo, Pesic pidió cautela. "Todavía no hemos ganado, hablamos este domingo. Nadie quiere perder y mis jugadores quieren ganar. Tenemos suerte que la temporada no estaba acabada y ahora tenemos la primera oportunidad y después muchos partidos hasta el final de temporada, con el título de Liga Endesa y Euroliga en juego. No hay secreto, nadie quiere perder", sentenció.