Poirier: "La final de la Supercopa fue como un mensaje para decir que estoy para minutos importantes"

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pívot francés del Real Madrid, Vincent Poirier, reconoce que su buena actuación el pasado domingo en la final de la Supercopa Endesa "fue como un mensaje" para avisar que este año va a estar listo "para minutos importantes", aunque no olvida que compite "con el mejor jugador de Europa" como considera a Walter Tavares.

"El partido de la Supercopa fue como un mensaje para decir que estoy aquí esta temporada y que voy a ayudar y que puedo estar para los minutos importantes, y parece todo el mundo ha entendido el mensaje. El año pasado es pasado, ahora estoy concentrado en esta para hacer el mejor año posible", señaló Poirier en la atención a medios previa a la presentación de la Liga Endesa 2023-2024 y después de una última campaña marcada por los problemas físicos.

Además, no olvida que está "detrás del mejor jugador de Europa", Walter Tavares, y que "no es fácil". "Soy un competidor e intento jugar y hacer buenas cosas, ya sabía cuando firmé que 'Edy' es un gran jugador. Compartimos el puesto de '5' y siempre intentamos ayudarnos para ganar. El equipo es lo primero, siempre espero jugar y hacerlo bien", detalló.

El francés acaba contrato en 2024, pero no está preocupado. "Este es el mejor club de Europa, que está peleando por cada título. Tengo que hacer una buena temporada y luego hablaremos de estas cosa, ahora no me importan, estoy concentrado en ganar partidos, títulos y estar bien", zanjó.

Para Poirier, "empezar" con un título como la Supercopa Endesa "siempre es importante". "El año pasado ganamos la Supercopa y la Euroliga, a ver si este año podemos ganar muchas más. Cuando jugamos para el Real Madrid siempre queremos ganar todos los títulos", apuntó.

El pívot sabe que para ello deben tener "actitud" y valoró en este sentido a "los veteranos" que se lo "inculcan" en el vestuario. "Estamos todos juntos para ganar y para pelear por títulos", añadió el madridista.

Poirier está "seguro" de que este año el equipo, que mantiene el bloque de la temporada pasada, tendrá "una relación en la cancha y fuera de ella más fuerte". "Ya lo vimos en los primeros entrenamientos y en los primeros partidos. Tenemos que estar juntos para los 80 'y pico' partidos, es una fuerza tener el mismo equipo, excepto el 'Facu' (Campazzo)", aseguró, recalcando del base argentino que les va a ayudar "mucho porque defiende y ataca".

Finalmente, de cara a la temporada en la Liga Endesa que va a arrancar este fin semana, no escondió que será "lo mismo" de siempre ante un Barça que tendrá "un equipo sólido", pese a que les ganaron con comodidad en la Supercopa Endesa.