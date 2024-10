La 4ª Promoción del Salón de la Fama de la FEB vive con su ingreso una "noche mágica" en Sevilla.

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pabellón Marruecos de la Expo92 de Sevilla ha sido este jueves el escenario de la ceremonia de ingreso de la 4ª Promoción del Hall of Fame del Baloncesto Español, el proyecto de la Federación Española de Baloncesto (FEB) y el diario 'As' con el que se tributa reconocimiento y recuerdo a las figuras más destacadas en la historia de este deporte.

En esta edición, los protagonistas fueron siete jugadores y jugadoras, un entrenador, un árbitro, la selección sub-19 masculina campeona del mundo y un contribuidor. Todos fueron ovacionados por los casi 300 invitados, entre familiares y representantes institucionales, en especial de la Junta de Andalucía como patrocinador principal; a la cabeza estaba José María Arrabal, su secretario general de Deportes.

Alfredo Bustillo representó a CaixaBank como patrocinador oficial, en virtud de ser su director de Patrocinios de Marca e Imagen Corporativa, durante una gala que presentaron Marta Fernández y Pacojó Delgado y que abrieron con discursos la presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, y el director del diario 'As', Vicente Jiménez.

En la categoría Jugadores nacionales, en este Salón de la Fama ingresaron Marc Gasol, Jorge Garbajosa, Wayne Brabender, Elisabeth Cebrián y Marina Ferragut, mientras que Audie Norris lo hizo en la de Internacional y el fallecido Drazen Petrovic en la de In Memoriam. Además, Moncho Monsalve fue reconocido entre los entrenadores, mientras que Pilar Landeira lo fue en la categoría de arbitraje y el periodista Antoni Daimiel fue condecorado en su tarea de contribuidor.

"Es una noche mágica", dijo Aguilar antes de aludir a su predecesor en el cargo, Garbajosa: "Que hoy estemos aquí es en gran medida culpa tuya, muchísimas gracias". Y a Gasol le espetó: "Tenerte hoy aquí es impresionante". La presidenta de la FEB dirigió palabras personalmente a cada uno de los ingresados, de forma especial a sus excompañeras Ferragut y Cebrián. "Y a ti, Vicente, agradeceros el impulso que habéis dado también a este proyecto, que no es una relación institucional ni comercial sino de compañeros y amigos", se refirió al diario 'As'.

El propio Vicente Jiménez tomó el relevo en los discursos: "Con el cariño que os tenemos, la emoción que siempre me produce este evento, si algo define al Hall of Fame es el cariño". "También el que nos da desde el primer día la FEB, no es habitual una colaboración tan estrecha entre un medio de comunicación y una federación, pero hemos alcanzado un punto de compromiso y conexión extraordinario. Y nuestro agradecimiento a patrocinadores y colaboradores", concluyó.