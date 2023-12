El Real Madrid se entona a tiempo en Fontes do Sar y Unicaja sigue en trance

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid venció (74-85) al Monbus Obradoiro este sábado en la jornada 14 de la Liga Endesa con una buena segunda mitad, mientras que el Unicaja, a dos triunfos del líder, firmó su décima victoria seguida al superar (92-70) al Coviran Granada.

El equipo de Chus Mateo tuvo bien pegado a los gallegos durante el primer tiempo en Fontes do Sar. Los madrileños no controlaron bien el rebote, se dejaron pérdidas en la buena defensa local y no metieron desde el triple. Sin embargo, todo cambió tras el descanso, para un Madrid que será cabeza de serie en la Copa del Rey.

Un 14-23 pintó de blanco el marcador en el tercer cuarto y, aunque el 'Obra' lo peleó en el último parcial, el Madrid dominó el encuentro para poner el 13-1 en lo alto de la tabla. Tavares (13 puntos y 20 de valoración), Hezonja (16 y 19) y Musa (17 y 16) fueron los mejores en el conjunto de Chus Mateo.

Mientras, el Unicaja sigue su éxtasis de baloncesto con 10 triunfos seguidos en Liga. Los de Ibon Navarro, máximo perseguidor del Real Madrid, doblegaron con autoridad (92-70) a un Coviran Granada que se queda pegado a la zona de descenso.

Ocho jugadores malagueños firmaron dobles dígitos de valoración, en un derbi que se quedó en el Martín Carpena ya con el trabajo bien encaminado en el primer tiempo (50-30). La defensa de Unicaja controló el encuentro, con Alberto Díaz de bandera, y no bajó la intensidad en su coral rotación un equipo muy en racha.

Por otro lado, el Dreamland Gran Canaria firmó la octava de la temporada, defendiendo su 'Top 8' para estar en la cita copera de Málaga, tras remontar (83-75) al Surne Bilbao Basket. El equipo canario firmó un último parcial de 24-9 para desatar la euforia en su afición. Ferran Bassas (12 asistencias) dirigió el juego que explotaron Brussino, Pelos y Happ.

Mientras, el Lenovo Tenerife sumó un séptimo triunfo fundamental para mantener el ritmo de la zona de Copa del Rey. Los de Txus Vidorreta vencieron (73-76) a un BAXI Manresa que no pudo dar continuidad a su triunfo sobre el Barça aunque se mantiene arriba. Giorgi Shermadini (27 de valoración) fue con diferencia el mejor de los canarios, bien acompañado por Joan Sastre y Marcelinho Huertas.