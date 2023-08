El Real Madrid jugará contra los Mavericks el 10 de octubre en Madrid.

El encuentro marcará el 35 aniversario de los primeros partidos de la NBA en España



MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid se enfrentará en un amistoso al Dallas Mavericks de Luka Doncic el próximo 10 de octubre (20:45 horas) en el WiZink Center de Madrid para conmemorar el 35 aniversario de los primeros partidos de la NBA en España, en 1988, según ha anunciado la NBA este miércoles en un comunicado.

Dallas Mavericks jugará un partido de pretemporada contra el actual campeón de la Euroliga, el Real Madrid, en el octavo partido de la NBA en la capital española y el vigésimo en España.

Los Mavericks cuentan actualmente con el exjugador del club blanco Luka Doncic, cuatro veces participante en el All Star de la NBA y miembro del All-NBA First Team, quien se unió al Real Madrid a los 13 años y se convirtió en el MVP más joven de la historia de la Euroliga y de la Final Four de la máxima competición continental cuando lideró a los blancos al título en 2018, con 19 años.

Los Mavericks también cuentan con el campeón de la NBA de 2016 y ocho veces NBA All-Star, Kyrie Irving. El Real Madrid cuenta con la leyenda española y jugador seleccionado en el 'draft' de la NBA Sergio Llull, así como con varios ex jugadores de la NBA incluyendo a Rudy Fernández, Mario Hezonja, Dzanan Musa y Sergio Rodríguez.

El Real Madrid, con 36 campeonatos de Liga ACB y el equipo con más victorias de la historia de la Euroliga con 11 títulos, jugará el primer partido de pretemporada de la NBA en Madrid desde 2016, cuando Doncic y el club blanco recibieron a Oklahoma City Thunder. En 1988, Boston Celtics jugó dos partidos en Madrid contra la entonces selección masculina de Yugoslavia y el Real Madrid.

Antes del partido en Madrid, los Mavericks jugarán dos partidos de pretemporada contra Minnesota Timberwolves el 5 y 7 de octubre, como parte de The NBA Abu Dhabi Games 2023.

"Llevar la experiencia de la NBA en vivo directamente a nuestros fans internacionales es una parte importante de nuestros esfuerzos para hacer crecer el baloncesto y la NBA en todo el mundo. Estamos entusiasmados de que los Mavericks jueguen contra el Real Madrid y esperamos interactuar con los aficionados de España y de toda Europa en torno a este histórico enfrentamiento", dijo Mark Tatum, comisionado adjunto de la NBA.

El CEO de los Mavericks, Cynt Marshall, se declaró "encantado" por jugar en Madrid. "Nuestro equipo tiene la suerte de contar con uno de los mayores embajadores internacionales de la NBA en Luka, y estamos deseando conectar con el Real Madrid y sus aficionados", manifestó.

Por su parte, el exjugador y embajador del Real Madrid Felipe Reyes señaló que enfrentarse a un equipo de la NBA siempre es especial. "Pero en esta ocasión aún más, ya que nos dará la oportunidad de disfrutar una vez más de una leyenda del Real Madrid y estrella de la NBA como es Luka Doncic, que lleva con orgullo el nombre de nuestro club y presume de ser madridista allá donde va", declaró Reyes.

Las entradas para el partido se pondrán a la venta este jueves 31 de agosto a través de la página web del Real Madrid. El partido será retransmitido en directo en Estados Unidos en NBA TV y Bally Sports Southwest.

Dieciséis jugadores procedentes de España han jugado en la NBA, entre ellos Pau Gasol, quien ha ingresado recientemente en el Salón de la Fama Naismith Memorial Basketball.

Esta será la novena vez en su historia que el Real Madrid se enfrente a un equipo de la NBA. En el último precedente, en 2016, ganó a los Oklahoma City Thunder por 142-137, con un triple de Llull que forzó la prórroga después de una remontada de 22 puntos.

--TODOS LOS ENFRENTAMIENTOS DEL REAL MADRID CONTRA EQUIPOS DE LA NBA.

Real Madrid-Boston Celtics (Madrid 1988): 96-111.

Real Madrid-Phoenix Suns (Múnich 1993): 115-145.

Real Madrid-Toronto Raptors (Madrid 2007): 104-103.

Real Madrid-Utah Jazz (Madrid 2009): 87-109.

Memphis Grizzlies-Real Madrid (Memphis 2012): 105-93.

Toronto Raptors-Real Madrid (Toronto 2012): 102-95.

Real Madrid-Boston Celtics (Madrid 2015): 96-111.

Real Madrid-Oklahoma City Thunder (Madrid, 2016): 142-137.