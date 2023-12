El Real Madrid se lleva un buen susto

El conjunto madridista se impone 76-77 al colista ASVEL gracias a un gran arranque de cuarto final



MADRID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid afianzó su sólido liderato en la Fase Regular de la Euroliga 2023-2024, aunque lo hizo con más sufrimiento de lo esperado al imponerse por un ajustado 76-77 al colista ASVEL Villeurbanne gracias a la aparición en el momento justo de su versión demoledora que, sin embargo, no le evitó tener el miedo en el cuerpo hasta el final.

El campeón de Europa cerró su año 2023 a nivel continental con susto, pero con la decimosexta victoria de 17 posibles en esta primera vuelta. Sin encontrar su juego ni a Campazzo y notando las bajas, fue por detrás en el marcador hasta el último cuarto, pero entonces lo reactivó apoyado en Vincent Poirier (17 puntos) y la defensa liderada por Tavares (16), encadenó un 0-16 de parcial clave. Pese a ello, los locales no se rindieron y apretaron hasta el final el sueño de tumbar al líder.

El arranque del Real Madrid fue un presagio de los problemas que se avecinaban y eso le dio fe a un ASVEL, que no dudó en aprovechar los problemas en el '4' de su rival, privado de Yabusele, Deck y Hezonja. Con Lauvergne y Lee asumiendo la iniciativa y el campeón de Europa poco atinado en ataque y fallando canastas 'fáciles', los locales se despegaron (15-6).

El físico de los de Gianmarco Pozzecco se imponía y a los madridistas les costaba hacer canasta, pero las primeras rotaciones le ayudaron a equilibrar las cosas por la diferencia pese a las bajas del fondo de armario. Poirier, con Fall fuera por dos faltas, comenzó a hacer daño y un '2+1' del francés y un triple de Causeur dejó un 19-18 al término del primero cuarto.

El Real Madrid trató de elevar su intensidad defensiva, pero notó la falta de sus piezas, con más minutos de lo habitual para Abalde y, sobre todo, para el joven Hugo González. Lo que no aparecía era el acierto exterior (3/11 en triple al descanso), con poco aporte de Campazzo y Musa y problemas para Tavares (6 puntos, pero 3/8), ni el rebote, controlado por su rival (21-17).

Así, y pese a que un tiro libre de Abalde puso por primera vez por delante en el marcador a los visitantes (25-26), fue un espejismo en un final adverso. Luwawu-Cabarrot (10 puntos) y Lee (11) cogieron las riendas y dos antideportivas, una a Campazzo y otra a Ndiaye que significó un '3+1' para el alero francés, volvieron a estirar al ASVEL (39-30), aunque un triple 'marca de la casa' de Llull cerró algo la 'herida' para el descanso (39-33).

POIRIER COMANDA LA 'TORMENTA'

Pero la inspiración tras el paso por los vestuarios recayó sobre Lauvergne. El ala-pívot volvió a cargar con fuerza en la 'pintura' y Ndiaye fue incapaz de pararle. Seis puntos consecutivos del francés dieron aire y afianzaron la confianza de un colista que seguía tirando de físico ante un Real Madrid que no encontraba su ritmo ofensivo.

Fall cometió la tercera falta y Pozzecco arriesgó dejándole en la pista para intentar mantener la ventaja que había estirado un triple de Kahudi (48-39) y pese a la presencia poco habitual de Tavares y Poirier, este para intentar parar a Lauvergne. Sin embargo, el ex de Baskonia no aguantó y se tuvo que marchar al banquillo, algo que los de Chus Mateo no terminaron de aprovechar y, pese a acercarse peligrosamente (50-49), la aparición de Lee dejó al ASVEL a diez minutos de la 'machada' (57-51).

Pero, en un visto y no visto, la versión del Real Madrid que no había aparecido en todo el partido, emergió en el Ldlc Arena. El 'Chacho' Rodríguez empezó a maniobrar, Tavares lideró desde la defensa y Poirier ejecutó en la 'pintura'. Ocho puntos seguidos del pívot francés y los triples del tinerfeño y Abalde desencadenaron un demoledor 0-16 de parcial (57-67). Un '2+1' del caboverdiano acercó el triunfo, pero entonces el partido volvió al terreno de los locales.

Con mucho trabajo y aprovechando alguna precipitación del campeón, el ASVEL fue recortando poco a poco la desventaja, otra vez con Luwawu-Cabarrot ejerciendo de referente. Un triple del francés y otro a continuación de Scott devolvieron la fe a los de Pozzecco con más de un minuto por jugar (72-73), pero el Real Madrid, pese a una mala noche desde el tiro libre (14/23) supo aguantar para llevarse el triunfo.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ASVEL VILLEURBANNE, 76 - REAL MADRID, 77 (39-33, al descanso).

--EQUIPOS.

ASVEL VILLEURBANNE: Lee (17), Kahudi (5), Luwawu-Cabarrot (20), Lauvergne (16) y Fall (4) --quinteto inicial-- ighty (-), Scott (10), Jackson (-) y Egbunu (4).

REAL MADRID: Campazzo (6), Causeur (9), Musa (10), Ndiaye (-) y Tavares (16) --quinteto inicial-- Llull (3), Poirier (17), Abalde (7), S.Rodríguez (3), H.González (-) y Diagne (-).

--PARCIALES: 19-18, 20-15, 18-18 y 19-26.

--ÁRBITROS: Pastusiak, Laurenavicius y Celik. Eliminaron por faltas a Fall y Luwawu-Cabarrot.

--PABELLÓN: Ldlc Arena.