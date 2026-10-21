Archivo - Theo Maledon y Roman Sorkin pelean por un balón en el Real Madrid-Maccabi de la Euroliga 25-26 - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Real Madrid quiere otro paso más en el clásico europeo

El conjunto madridista busca su cuarta victoria seguida en la Euroliga en su visita al Maccabi israelí

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid tratará de dar continuidad a su paulatina mejora en la Fase Regular de la Euroliga 2026-2027 y ponerse por fin con balance positivo logrando su cuarta victoria seguida en su visita de este jueves (20.05 horas) al Maccabi Tel Aviv israelí en un duelo siempre con halo histórico.

El equipo madridista ha enderezado su rumbo en la máxima competición continental con sus tres primeros triunfos, dos de ellos en su fortín del Movistar Arena, y ahora quiere empezar a tener mejor ritmo a domicilio donde tras el lastre de sus tres reveses seguidos, se estrenó la semana pasada en Milán (Italia).

El conjunto que entrena Pedro Martínez todavía no termina de evitar ciertos altibajos en sus partidos, pero parece que poco a poco va a afinando sobre todo su faceta ofensiva, apoyada sobre todo en el buen momento que están viviendo los bases Théo Maledon y Andrés Feliz. La media anotadora es de más de 90 puntos y la de asistencias también crece a por encima de las 20 por partido, con 29 en la última victoria ante el ASVEL Villeurbanne francés.

Una más repartió en el contundente triunfo del pasado fin de semana en la Liga Endesa ante el Surne Bilbao Basket por 119-84, con 30/48 en triples y partido en el que dio descanso al alero francés Timothé Luwawu-Cabarrot y al ala-pívot nigeriano Chuma Okeke que volverán este jueves donde Gaby Deck y Usman Garuba seguirán siendo las ausencias.

Ahora, el objetivo del once veces campeón de Europa es el de ponerse con un balance positivo de 4-3 que le acerque al 'Top 4' de la clasificación con un triunfo en el clásico del baloncesto del Viejo Continente. En el exilio de Belgrado, en la Sala Pionir, el Real Madrid y el Maccabi se verán las caras por 76 ocasión en su historia, una rivalidad de casi seis décadas entre dos campeones continentales.

La de este jueves será el enfrentamiento número 43 entre ambos equipos desde el año 2006, con un balance favorable para el madridista de 27-15 que, sin embargo, no debe olvidar que ha caído en tres de sus últimas cuatro visitas al macabeo, las dos últimas por tan sólo un punto.

Un conjunto israelí que se ha alejado un tanto de los mejores en los últimos años, víctima de demasiada irregularidad. El seis veces campeón de Europa está con 2-4 después de una última doble jornada en España donde cayó sobre la bocina ante el Barça (90-87) y sacó una victoria de mérito en el Roig Arena por 88-91. Su inicio fue calcado al madridista, con tres derrotas seguidas.

El Maccabi sigue manteniendo un poco la tónica de los últimos años con Oded Kattash de técnico, teniendo mucha capacidad anotadora con un ritmo alto de juego y un baloncesto físico, que deberá acertar a contrarrestar el equipo de Pedro Martínez, que también tiene que sacar partido a su superioridad reboteadora y a las pérdidas de su rival, uno de los peores en este inicio de campaña con 14 por choque.

Los pívots Daniel Theis, Roman Sorkin y Bonzie Colson, y los bases Yam Madar y Jimmy Clark III son algunos de los jugadores más destacados del equipo de Tel Aviv, que tendrá también la sensible baja del base danés Iffe Lundberg.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

MACCABI TEL AVIV: Madar, Clark III, Brissett, Hoard y Theis --posible quinteto inicial--; Sorkin, Colson, Wallace, Leaf, Bacot Jr, Dibartolomeo y Rayman.

REAL MADRID: Maledon, Feliz, Procida, Okeke y Tavares --posible quinteto inicial-- Campazzo, Luwawu-Cabarrot, Abalde, Jones, Smith Jr, Jantunen, Pradilla, Sarr, LLull y Shulga.

--ÁRBITROS: Nedovic, Racys y Peerandi.

--PABELLÓN: Aleksander Nikolic Hall de Belgrado.

--HORA: 20.05/Movistar+ Baloncesto.