El Real Madrid tira de récord de triples y el Barça vuelve a caer con la 'Penya'

Sergio Llull, Real Madrid - Bilbao Basket - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid arrolló (119-84) al Surne Bilbao Basket este domingo en la jornada 4 de la Liga Endesa para quedarse líder en solitario, después de la derrota del Kosner Baskonia en su visita a La Laguna Tenerife (82-77), mientras que el Barça cayó con claridad ante el Asisa Joventut (113-89).

El conjunto blanco mantuvo su invicto en la competición doméstica con una lluvia de triples en el Movistar Arena, un total de 20 para establecer su récord en la ACB. Cinco de ellos fueron de un Sergio Llull que cumplió 700 partidos con la camiseta del Madrid.

Los de Pedro Martínez arrancaron con un 36-13 que sentenció el partido en el primer cuarto. Ocho jugadores acabaron en dobles dígitos de valoración y Facundo Campazzo repartió 14 asistencias. Después de la derrota del Río Breogán el sábado, el Baskonia tampoco pudo seguir el pleno del Madrid y encajó su primera derrota.

El estreno de Velimir Perasovic en Liga sucumbió al acierto en momentos clave de los canarios. Kyle Guy (24 puntos), Vince Hunter y Bruno Fitipaldo lideraron al equipo aurinegro en un igualado encuentro que no supo atar el equipo vasco, y que permite a los de Jaka Lakovic sumar la tercera victoria seguida en el 'Top 4'.

El Barça volvió a tropezar con un Joventut que ya le ganó en la Supercopa. El equipo blaugrana se desinfló en la segunda parte, con un total de 20 pérdidas y una discreta actuación que apenas maquilló Tyrese Martin (21 puntos). El Olímpico de Badalona estalló con la actuación de un madridista como Eli Ndiaye y de dos ex del Barça como Nicolás Laprovíttola (17 puntos, 8 asistencias y 24 de valoración) y Ricky Rubio (19 puntos y 25 de valoración).

Además, el Valencia Basket frenó su semana aciaga de tres derrotas, dos en Euroliga y la del pasado fin de semana ante el Barça, con un triunfo sanador ante el UCAM Murcia (116-93). El equipo 'taronja', que perdió solo cinco balones, dominó desde el principio al murciano, tercero por la cola, con Jasiel Rivero (25 de valoración) y TJ Shorts (23) como principales protagonistas.

Por otro lado, FIATC Girona volvió a ganar tras caer en las dos jornadas anteriores con un recital ofensivo comandado por Jassel Pérez, autor de 40 puntos, ante el Leyma Coruña (110-90) en Fontajau. Mientras, Casademont Zaragoza sumó su tercer triunfo del curso a costa del iLERNA Lleida (109-98) y gracias a la gran versión que mostró Laurynas Birutis (18 puntos y 27 de valoración).