Ricky Rubio: "Quiero ir al Mundial, pero la decisión se tomará tras firmar el contrato"

10/05/2019

BARCELONA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El jugador español de los Utah Jazz Ricky Rubio ha asegurado este viernes que su deseo es ir con la selección española al Mundial que se disputará en China este verano, entre el 31 de agosto y el 15 de septiembre, aunque ello no dependa de él sino de la decisión que tome de seguir en Utah o de cambiar de equipo, como agente libre que es.

"Voy a decir al renovar o al hacer contrato que quiero ir a la selección, pero la decisión final se tomará tras firmar el contrato. Mi predisposición, tras hablar con la federación y con el seleccionador, es la de siempre", aseguró en rueda de prensa.

Rubio, que tiene en su mano su futuro por primera vez desde que llegó a la NBA, en 2011 y 'drafteado' por Minnesota Timberwolves, quiere pensarse el seguir en Utah, equipo al que llegó traspasado sin tener voz en la decisión, o cambiar de equipo. Pero sí tiene claro que quiere ir al Mundial.

"En principio firmaré el contrato pronto, pero si se alarga y firmo por un equipo que me ponga pegas, y voy a ser un jugador nuevo o en el mismo Utah, no sabes cómo van a reaccionar a que firme el contrato y me vaya primero a la selección", relativizó.

Si tuviera el 'OK' de su nuevo equipo o de Utah, Rubio se sumaría a la convocatoria del seleccionador, Sergio Scariolo, para un Mundial de China en el que España, de contar con Rubio y el resto de los NBA, como los hermanos Marc y Pau Gasol, sería candidata a hacer un buen papel.

Por otro lado, Ricky Rubio presentó la duodécima edición de su 'Campus Ricky Rubio' en Catalunya, en El Collell (Banyoles), y la cuarta edición en Madrid, en el 'Brains International School La Moraleja (Madrid). Con 3.500 participantes, incluyendo niños y niñas de Uruguay, Noruega, Francia o Alemania, contará con 20 pistas de baloncesto y la presencia del base, que departirá unos días con ellos.

"De pequeño me gustaban muchos los campus, de mayor no podía ir, y dije de crear un campus en el que yo pudiera ir. Muy contento de poder estar unos días con los niños, la ilusión es recíproca, ellos de verme y yo de jugar con ellos. En un mundo profesional hay cosas que quizá no gustan tanto, pierdes la esencia de cuando eras pequeño, y lo revives en los campus", destacó.

"Cuando empezamos el campus, quería hacer algo diferente. Que no fuera ir una semana y acabar. El 70% repiten porque creamos como una familia en el campus, con los niños y los padres. El primer día hay distancia pero después soy como un entrenador más, doy consejos y comparto la experiencia que vivo. Se mejora el baloncesto pero el objetivo es pasarlo bien y se hacen muchas otras actividades", destacó.