Roger Grimau: "Si queremos cosas chulas la defensa debe ser un pilar"

BARCELONA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça, Roger Grimau, aseguró que para lograr hacer "cosas chulas" la defensa debe ser "un pilar" sobre el que se sostenga el juego del equipo, y añadió en este sentido que está contento de cómo van las cosas en defensa y que, para el partido de este viernes ante Panathinaikos en la Euroliga, no podrá contar todavía con el base Nicolás Laprovittola.

"Estamos defendiendo muy bien, pero si os fijáis en los resultados de hace un mes, se nota mucho porque los jugadores son muy buenos y juegan más rápido y hay veces que defienden muy bien. Todos sabemos que si quieres conseguir cosas chulas, la defensa debe ser un pilar", aseguró a los medios en la previa del duelo.

"Aunque en ataque no estés muy bien, si en defensa estás sólido, te permite estar en el partido. Yo estoy bastante contento de la defensa. Desde que han comenzado la competición, yo creo que el equipo está avanzando muy bien", añadió, en este sentido.

En general, Grimau ve "bien" al grupo. "El equipo está animado y con muchas ganas de volver a jugar, especialmente aquí en el Palau, que siempre nos gusta jugar. El equipo está bien, está animado y con muchas ganas de volver a jugar, especialmente aquí en el Palau, que siempre nos gusta jugar", manifestó.

"Estamos intentando encontrar mecanismos para cuando tenemos este balón perdido, estas dos acciones malas, pues no encadenar esta tercera. Es cuestión de coger conciencia primero, de identificarlo y en el momento en que está sucediendo pues intentar parar el juego de alguna manera", apuntó.

Y está satisfecho con la plantilla y la adaptación de los fichajes. "Desde el primer día estoy encantado con los jugadores que tengo, con la plantilla que somos. Evidentemente durante el año se está intentando mejorar, porque ojalá estemos sanos todo el año, pero todos sabemos quñe se va a hacer".

No obstante, todavía no cree que hayan llegado al máximo engranaje posible. "Supongo que de pronto dejaré de decirlo, pero no llevamos tanto tiempo como para todavía tener el conocimiento exacto de cómo somos, de qué nos gusta, y quizás yo me he equivocado en algunas situaciones", reconoció.

"Al 98% no, porque está evolucionando muy bien, pero también es verdad que lo más importante en este caso es la salud de las personas y que se recuperen bien y que estén bien. Tiene muy buenas sensaciones, pero lo más normal sería que mañana no estuviese para jugar", apuntó sobre Nico Laprovittola y su ausencia ante el Panathinaikos de Juancho Hernangómez, que se medirá a su hermano blaugrana Willy Hernangómez.