Rubio: "Hay que dar las gracias a Pau, Nowitzki, Parker y Ginóbili por abrirnos un poco el camino"

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El base español Ricky Rubio reconoció que jugadores como Pau Gasol, Dirk Nowiztki, Tony Parker o Emanuel Ginóbili han resultado claves para "abrir un poco el camino" a otros jugadores de fuera de los Estados Unidos y hacer que ahora que "el baloncesto internacional esté creciendo muchísimo" y tenga un papel relevante en la NBA.

"El baloncesto internacional está creciendo muchísimo y yo creo que tenemos que dar las gracias a jugadores como Dirk Nowitzki, Tony Parker, Pau Gasol, Manu Ginóbili y todos los que han venido y han abierto un poco el camino para nosotros y han hecho que esto sea posible", señaló Rubio ante los medios en declaraciones recogidas por la web oficial de la liga estadounidense.

El catalán cree que eso ha provocado que se esté viendo el "mucho talento" que hay "fuera de Estados Unidos" en el baloncesto europeo o en Sudamérica que está llegando a la NBA y "siendo grandes estrellas" como puede ser el caso del esloveno Luka Doncic (Dallas Mavericks).

Sobre el reinicio de la liga, el director de juego de Phoenix Suns reconoció que, tras superar el coronavirus y jugar el domingo sus primeros minutos en más de cuatro meses, se sintió "muy bien", aunque estaba "un poco oxidado". "Me llevará algo de tiempo (estar en su mejor forma), pero no tenemos demasiado. Estoy bien, sano y feliz de estar jugando y tratando de llegar al viernes en la mejor forma posible", apuntó.

En este sentido, pidió "ir paso a paso". "No se puede saltar escalones porque entonces es cuando ocurren las lesiones. Lo más importante es hacerle caso a tu cuerpo, saber lo que puedes. Es una situación desconocida, no se pueden seguir ejemplos pasados y no hay que esperar nada inmediato, es mejor ir paso a paso", advirtió.

"Estoy muy emocionado por volver. El objetivo era ponerme bien física y mentalmente y estar listo para volver. Sé que es una situación rara porque realmente no pudimos hacer una buena pretemporada y luego tenemos que jugar sin aficionados, hay que ajustarse a todo, pero me sentí bien. Como dije voy paso a paso, no al cien por cien, porque físicamente aún no estoy ahí, pero quiero llegar al viernes de la mejor forma", añadió de cara al regreso oficial ante Washington Wizards.

De todos modos, sabe que las opciones de su equipo son "difíciles". "Pero para eso estamos aquí, para hacer cosas difíciles", remarcó. "Tenemos que saber que no podemos cometer casi ningún error e incluso así tenemos que esperar a que otros equipos pierdan, pero estamos aquí para mejorar día a día, para que este proyecto vaya sumando sus pasitos y que consigamos en un futuro lo que queramos", afirmó.

"Tenemos mucho potencial, tenemos a 'Book' (Devin Booker) que fue 'All-Star' este año y dio un gran paso adelante, tenemos muchos jugadores jóvenes, Dario (Saric) tuvo un gran progreso desde cuando se frenó la temporada hasta ahora, tenemos un grupo joven que puede llevarnos al próximo nivel y esperemos que a los 'playoffs' próximamente", subrayó.

"LO QUE MÁS EXTRAÑO EN EL CAMPUS ES A LA FAMILIA"

Sin embargo, elogió a jugadores como Mikal Bridges, del que esperan "aún más", de su compañero de dirección Cameron Payne, que "entiende el juego", y sobre todo a DeAndre Ayton. "Ha estado increíble, la manera en la que progresó, haciendo cosas que no pensábamos que necesitaba, como su tiro de tres para generar espacio y que nos ayudará mucho. Llegó en gran forma, es un monstruo a la hora de correr la cancha", indicó sobre el número uno del 'draft'.

Finalmente, Rubio comparó el campus que ha organizado la NBA en el Walt Disney World Resort como "a un Mundial o un Europeo". "Pero en realidad es totalmente diferente en la NBA. Estamos en el mismo hotel que otros equipos y compartimos las 24 horas del día", opinó.

"Lo que más extraño es a la familia, cada día se hace más difícil en mi cabeza. Mentalmente será duro para los equipos que avancen unas rondas para seguir centrados en ganar el anillo", confesó el base de los Suns.