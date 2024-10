Rudy Fernández: "Me retiro con la conciencia tranquila porque lo he dado todo"

MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exjugador español de baloncesto Rudy Fernández ha asegurado que se ha retirado "con la conciencia tranquila" porque lo ha "dado todo" en su carrera deportiva, y ha reconocido que ahora sufre "incluso muchísimo más" que antes viendo el baloncesto "por la tele".

"Me retiro con la conciencia bien tranquila porque sé que he dado absolutamente todo", señaló durante una charla en el MARCA Sport Weekend de Málaga. "Estoy disfrutando mucho de la familia, que tenía muchísimas ganas. Se echa de menos; ahora se sufre incluso muchísimo más viéndolo por la tele, pero yo ya tenía bastante pensada esa decisión", añadió.

En este sentido, pudo presenciar en directo el primer partido de su último equipo, el Real Madrid, en la Supercopa Endesa, donde cayó ante Unicaja. "Verlo por televisión es diferente, pero nos invitó el Real Madrid a ver el partido. Siempre te da ganas de poder estar en la pista y ayudar al equipo", dijo, antes de hablar del conjunto blanco. "Tienen un buen equipo, un equipo bastante bien compensado. Con la lesión de Feliz se reduce un poco todo porque van a ser 13 jugadores con ficha. Es una temporada muy larga en la que si tienes alguna lesión de larga duración el equipo está muy exigido", continuó.

Sobre los últimos meses de su carrera, insistió en que su objetivo era poder retirarse en París 2024. "La prioridad para mí era la exigencia de poder llegar a unos Juegos y poder ser el único jugador en disfrutar seis Juegos Olímpicos. Se lo prometí a mi padre y he podido cumplir esa promesa", expresó.

"Lo que me ha ayudado ha sido asesorarme con gente importante a nivel de espalda. Cuando tuve la tercera operación, el doctor que me operaba me dijo 'Rudy, tienes la espalda muy jodida, tienes tres o cuatro años más como deportista'. Y eso pasó en 2015. La gente me ha ayudado muchísimo a crecer y a reconstruir un poco mi juego, que no era tan espectacular como al principio", prosiguió.

En otro orden de cosas, el balear confesó que su mejor momento con la camiseta del Real Madrid fue "el último partido de Liga en el 'Playoff' de la final". "Esos 15 minutos que la gente estuvo aplaudiendo y coreando mi nombre... Se me pone la piel de gallina, fue un momento que voy a recordar toda la vida más que cualquier título", afirmó.

"Con la selección han sido dos décadas brutales. He coincidido con los mejores y he podido aprender muchísimo de ellos. Todo lo que he aprendido desde que llegué en 2004 he tradado de transmitírselo a la gente nueva que ha ido llegando a la selección española. Siempre hemos estado ahí", añadió.

También recordó su etapa en la NBA. "En la NBA me he sentido muy importante y muy respetado. En la NBA tienes que adaptarte a su juego. Yo sentía que a lo mejor en esos cuatro años que estuve en la NBA no sentía lo que sentía en Europa, donde me sentía más importante. En el primer año hice el récord de triples de un novato y ya como se me etiquetó solo como tirador. Ahí te das cuenta de que podías hacer algo más, pero tenías que asumir ese rol", expuso.

Por último, no rechazó responder a quién es el mejor deportista español de la historia, si Pau Gasol o Rafa Nadal. "Me tiro piedras en mi propio tejado porque para mí los dos referentes a nivel deportivo siempre han sido Rafa Nadal o Pau Gasol. Me decantaría por Rafa porque es un deporte individual. Y es cierto que Pau para nosotros ha sido un referente en todo lo que hemos conseguido; si no llega a ser por Pau, seguramente no tendría mucho de lo que he conseguido con la selección, pero imagino que si le preguntas a Pau dirá que sin sus compañeros no hubiera tenido tanto éxito. Rafa es solo él contra todos, todo lo que ha conseguido teniendo que sufrir muchísimo a la hora de competir... Rafa es el mejor deportista de la historia de nuestro país", concluyó.