Scariolo: "La adaptación de Lorenzo Brown al grupo ha sido excelente, esto sí me ha sorprendido"

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español de baloncesto, Sergio Scariolo, reconoció que la adaptación de Lorenzo Brown al grupo ha sido "excelente", algo que "honestamente" le ha "sorprendido" ya que consideró que ha superado "con creces a la imaginación".

"La adaptación de Lorenzo Brown al grupo ha sido excelente. Honestamente esto sí que me ha sorprendido. No porque me esperara algo malo, sino porque desde luego la realidad ha superado con creces a la imaginación, tanto él como el resto de sus compañeros", declaró el técnico a los medios en la previa del primer amistoso de preparación para el Eurobasket.

Scariolo destacó que Brown ha entrado con una actitud "humilde y colaborativa", con ganas de generar juego para todos los demás y poniéndose "al servicio del equipo". "Yo creo que es lo que ha creado ese puente con los compañeros que luego ellos se han encargado de reforzar", añadió.

El italiano explicó que el base estadounidense nacionalizado español es un jugador que tiene la capacidad de "hacer mejores a sus compañeros". "No es un super anotador, nunca lo ha sido y nunca lo será. Pero no le hemos traído para eso sino para dar un puntito más de agresividad en la anotación", valoró.

DÍAZ, SALVÓ, BARREIRO Y ALDERETE, PRIMEROS DESCARTES

Lorenzo Brown debutará con la selección frente a Grecia, en el amistoso de este martes, donde ya no estarán los primeros cuatro descartes: Alberto Díaz, Miquel Salvó, Jonathan Barreiro y Héctor Alderete, de los que Scariolo asegura que "han hecho un excelente trabajo".

"Miquel Salvó y Jonathan Barreiro ya se han afianzado en la selección y siguen progresando. Alberto Díaz no estaba muy bien físicamente, también ha estado bastantes veces ya y estará más veces, pero queremos que termine de recuperarse del todo de una forma correcta y con más tiempo en una pretemporada completa con su club, y Héctor Alderete nos ha demostrado que puede evolucionar en el puesto de '4', incluso de '3', y espero que pueda encontrar espacio para poder crecer en experiencia", detalló el seleccionador.

Scariolo también valoró la situación de los dos jugadores lesionados que apuran sus opciones para el Eurobasket, Usman Garuba y Alberto Abalde. "Garuba acaba de empezar, no jugará estos partidos, está recuperándose todavía de su lesión, pero no está mal, hoy ha empezado a participar un poquito en una parte del trabajo", comentó.

Sobre el jugador del Real Madrid, señaló que "sigue en su recuperación más prudente, más lenta". "A lo largo de la semana que viene ya podremos tener una idea de si podrá incorporarse a los entrenamientos y a partir de ahí dependerá de cuánto tiempo tardará en poder coger un ritmo competitivo. De momento esperemos que pueda reincorporarse a los entrenamientos después de los dos partidos contra Lituania", completó.

Quien sí estará disponible es Juan Núñez, a quien no considera "una sorpresa en absoluto" porque Scariolo le sigue "desde hace tiempo". "Tiene todavía muchas cosas que trabajar y que mejorar en muchas facetas del ser jugador profesional, tiene muchas cualidades sobre las cuales poder construir. Es un jugador que tiene mucho instinto del juego, personalidad, desparpajo, y por esta razón sigue un tiempo más con la absoluta", explicó.

Hasta ahora, Sergio Scariolo define como "muy buenas" las sensaciones que le transmite el equipo "a nivel de energía, entusiasmo y actitud". "Lo importante es intentar conjuntarnos e intentar ser una versión muy cohesionada y muy sólida de nosotros mismos y de esta forma compensar las carencias que podamos tener", valoró el técnico italiano.

Para Scariolo, el amistoso en Grecia es positivo para competir y para romper la rutina de los entrenamientos. "Este año la gira se ha diseñado de una manera algo diferente" por tener que enfrentarse tan pronto a un rival tan fuerte como Grecia en lo que serán partidos útiles contra equipos fortísimos", reconoció.

Sin embargo, pase lo que pase en el doble enfrentamiento ante Grecia, España tiene que "entender" que son amistosos, sin preocuparse, deprimirse o "sobrevalorar el resultado", cosa que el combinado nacional tampoco hacía "cuando los partidos de preparación parecían trámites para llegar al campeonato".

Scariolo quiso "enviar una gran felicitación" para las categorías inferiores de la Federación española tras el triunfo en el Europeo Sub18. "Quería enviar una gran felicitación a nuestros chicos de la Sub18, Dani Miré, todo el cuerpo técnico y los jugadores y por supuesto la oportunidad es buena para extenderlo a Joaquín Prado, a la Sub20, y a Javi Zamora y la Sub17", comentó el técnico tras el verano de éxitos que está atravesando el baloncesto de base español.

"Estoy muy orgulloso de cómo procede este sistema único de trabajo, de crecimiento, de metodología, compenetración entre todos los equipos de la federación y es una labor de orgullo poder competir tan bien como lo han hecho", concluyó.