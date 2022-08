Jaime Fernández: "La presión existe siempre con España, se nos exige mantener el legado"

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El jugador de la selección española Jaime Fernández reconoció la carga de trabajo que llevan estos días y la exigencia en la puesta a punto para el Eurobasket del mes de septiembre, al tiempo que confesó que prefiere no pensar en la lista de 12 y explicó "la presión" de vestir la camiseta de España.

"Sensaciones buenas, cansados, pero a la vez que lo estamos pasando muy bien. Mucho trabajo, mucha exigencia, pero somos una familia y en la pista y fuera lo pasamos muy bien", dijo este domingo tras un nuevo entrenamiento en Madrid.

El base madrileño confesó que tienen que aprovechar cada día a las órdenes de Sergio Scariolo y, en su caso, no piensa en si estará en la lista de 12 jugadores que irán a la cita continental. "Hay que construir un equipo en poco tiempo y en ello estamos. En la pista está siendo difícil, somos muchos también, estamos cogiendo ritmo y sensaciones", afirmó.

"Aquí vengo sin esas expectativas, no me sirve para nada pensar si voy a entrar en el equipo o no. Así que dejo esas expectativas para otros, yo me centro en el momento, en el día a día y si entro dentro de los 12 genial y si no, pues no pasa nada", añadió.

Por otro lado, Fernández valoró la incorporación de Lorenzo Brown. "Muy bien, se ha adaptado rápido al equipo. El idioma de momento no está siendo ningún problema y le hemos acogido muy bien y él ha hecho mucho también por integrarse dentro de la familia. Estamos encantados con él", afirmó.

"La presión existe siempre que te pones esta camiseta. Está claro que ya no es que se nos exija ganar todos los partidos pero se nos exige mantener un poco el legado que se ha marcado aquí de otras generaciones. La manera de competir, la manera de estar todos juntos, el hecho de ser una familia sí que es algo que se nos exige. Más allá de ganar o perder, hay ciertas cosas que tenemos que tener presentes", terminó.