Scariolo: "Lorenzo Brown ha sido importante para el equipo y lo volverá a ser"

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de baloncesto, Sergio Scariolo, reveló que el base Lorenzo Brown completó su primer entreno "con la inteligencia que lo identifica", pero con "bastante retraso" respecto a sus compañeros, aunque "ha sido importante para el equipo" y "lo volverá a ser" en el Preolímpico de Valencia, que se disputa del 2 al 7 de julio.

"Primer entreno de Lorenzo con el equipo, como siempre, con la inteligencia que lo identifica y que le permite captar conceptos bastante rápidamente, aunque con bastante retraso respecto al resto que esperemos pueda ir eliminando sobre la marcha", explicó el seleccionador a los medios tras el entrenamiento completado en la Ciudad Real Madrid, antes del partido amistoso ante República Dominicana de este martes (13.00).

El técnico avanzó que el base nacionalizado "no está perfecto, pero está bastante bien", y será "una ayuda importante" en el Preolímpico. "Es un generador de juego de alto nivel, no sólo porque no tenemos a otros, porque obviamente es una presencia importante para el equipo, desde luego lo ha sido cuando ha jugado con nosotros y por supuesto lo volverá a ser. Lo hemos echado de menos cuando no ha estado", agregó.

La selección española completó su entrenamiento previo al último partido de preparación en la Ciudad Real Madrid, debido a una inundación en el Triángulo de Oro, donde habitualmente se ejercitan en la capital. Allí no estuvo un Juan Núñez que se encuentra en el 'draft' de la NBA. "Esperemos que todo vaya bien, como él desea, que sea elegido, que lo será así seguramente", aplaudió el técnico.

"Obviamente, se ha perdido unos días importantes, pero es un acontecimiento muy importante, único en la vida de un jugador, así que lo entendemos perfectamente, el permiso tiene sentido. Esperemos que vuelva más tranquilo, porque estos días anteriores para él han sido ajetreados y con muchas cosas en la cabeza. Esperemos que vuelva con una definición más clara de su futuro, al menos a corto plazo, y con más tranquilidad", deseó.

Finalmente, Scariolo confesó que, tras la lesión de Álex Abrines, su mayor preocupación es "siempre la misma, que estén sanos" y "preparados" para el torneo. "Que estén dispuestos a sacrificarse para el equipo y a entender cuál es su rol y a llevarlo a cabo con personalidad y con altruismo", concluyó.