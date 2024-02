Scariolo: "Ricky me comentó que le gustaría que su primer partido fuera con la selección"

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional masculino de baloncesto, Sergio Scariolo, dejó clara su alegría por volver a contar "con uno de los miembros más significativos" de la selección como es Ricky Rubio, con el que ha estado "en contacto permanente" y el cual le dijo que le gustaría que su primer partido tras su larga ausencia fuera con el combinado nacional

"Hemos estado en contacto permanente con Ricky y me ha ido contando cómo le iba, cómo se ha mantenido en buena forma, cómo ha incorporado el baloncesto más adelante y cómo se ha sentido mentalmente preparado para volver a entrenar. Me comentó que su primer partido le gustaría que fuera la selección", comentó Scariolo en la rueda de prensa en la que dio la lista de la selección de cara a las ventanas clasificatorias para el próximo Eurobasket.

El seleccionador recalcó que el base catalán siente "un fuerte vínculo" tanto con él como con sus compañeros de selección. "Fue un momento muy emotivo porque estaba a la espera de recibir esa llamada. Estaba en el hospital con mi madre y le dije, 'Quédate aquí, que esto es importante'", indicó.

El técnico expresó "la satisfacción" de tener al de El Masnou por encima de "las posibilidades físicas y técnicas que le permitirán su vuelta a la competición". "Sobre todo es volver a contar con uno de los nuestros, uno de los miembros más significativos, por su aportación a nivel técnico y a nivel personal a la selección", manifestó.

Por ello, redujo las expectativas con respecto a la vuelta del base. "Hay que dimensionar la expectativa poco a poco. No podemos esperar al MVP del Mundial, volver a la mejor versión de ti requiere tiempo. Tenemos que tener paciencia y prudencia para verle en una versión de altísimo nivel, aunque algún destello de gran clase le regalará a la afición", expresó.

Con respecto a la convocatoria, el entrenador italiano confesó que tenía "muchas ganas" de volver a concentrarse con la campeona de Europa y que el nivel de los rivales es "especialmente alto". Por ello, agradeció "la buena noticia" de poder contar por primera vez con los de Euroliga y EuroCup y a los que ha dado "un poco de prioridad a estos jugadores porque no siempre y no todos cuentan con un minutaje importante dentro de sus equipos".

"Nos interesa comprobar su evolución directamente con nosotros para hacernos una idea de cara, obviamente, a la convocatoria del verano", remarcó. "A veces hay jugadores que no tienen mucha presencia en la competición internacional, que es donde se mide la alta capacidad de competir, por ello hemos citado a estos jugadores para evaluarlos de cara a un Preolímpico durísimo", aseveró.

LORENZO BROWN QUERÍA ESTAR

En el apartado de bajas, el seleccionador no podrá contar con algunos jugadores importantes como Lorenzo Brown, Sergio Llull, Willy Hernángomez o Alex Abrines, los cuales le solicitaron descansar esa semana para recuperarse de molestias.

"La conversación con Lorenzo me sorprendió porque planteaba su presencia en las 'ventanas' y si el problema de espalda no le hubiese frenado, le hubiera encantado estar ahora. Juan Núñez tiene algún achaque y prácticamente no ha parado, por lo que necesita descanso. Llull y Abrines se están recuperando de sus lesiones y necesitan completar ese proceso, y Willy necesita recuperar alguna molestia. El compromiso es muy bueno y es un grupo muy amplio, y el calendario es diferente", explicó.

Además, Scariolo analizó a los rivales, destacando que Letonia, su rival en Zaragoza el próximo 22 de febrero, es "una de las mejores selecciones del mundo". "Preveo un partido durísimo y esperamos que jugar en Zaragoza sea un factor diferencial, porque será un escollo complicado", advirtió.

El de Brescia apuntó que afrontarán "una 'ventana' extremadamente exigente desde el punto de vista de la competición" y que ha tenido que hacer "una convocatoria con algunas características especiales". "La primera, en una visión más global y a largo plazo del camino de nuestro equipo hacia el futuro, es la posibilidad que tenemos de dar un paso un paso fuerte poderoso adelante en la progresión la implementación de nuestro programa de crecimiento de formación y de lo que queremos que sea la selección de mañana", puntualizó.

Por ello, está la decisión de "reducir el número" de jugadores más 'senior' para "completar" los entrenamientos para apostar por las "jóvenes promesas" del baloncesto nacional y que "tienen delante realmente una responsabilidad importante" y que "dentro de unos años" podrán ser "parte fundamental" de la selección.

Scariolo no olvida que "algunos" de estos jóvenes como pueden ser Izan Almansa o Aday Mara "están en Estados Unidos" y que por ello ha acudido a los "disponibles" como Sergio de Larrea, Hugo González, Lucas Langarita, Eli John Ndiaye, Jordi Rodríguez y Mario Saint-Supery.

"Esta es la primera razón realmente que hace especial esta convocatoria por ser en durante la temporada y seguiremos el verano que viene en junio a pesar de tener un compromiso tan importante como el Preolímpico", agregó.

Por último, el preparador italiano, que no compagina después de mucho tiempo un club con la selección, comentó que ha aprovechado eso para ver "mucho baloncesto" pero con "unos ojos distintos", y más centrado en el "estudio". "He visto mucho G-League y NCAA, que antes no podía seguir, así como de otras ligas europeas, además de bastante NBA y mucha Euroliga y ACB", concluyó.