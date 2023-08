Scariolo: "Ricky Rubio no es solo un jugador, es como un sobrino para mí"

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español de baloncesto, Sergio Scariolo, ha asegurado que deben estar "cerca" del base Ricky Rubio, que el fin de semana anunció que renunciaba a disputar el Mundial para cuidar de su salud mental, y que es "como un sobrino" para él, y desea que pronto recupera "la energía y la fuerza" para "volver a disfrutar del baloncesto".

"Lo que ha pasado es un tema muy personal de Ricky. De manera privada, tenemos que estar todo lo cerca que podamos para animarle y apoyarle. Ricky no es solo un jugador de este equipo, es como un sobrino para mí, una persona muy cerca, y eso es lo que cuenta. En este punto, hay que dejarle su privacidad, esperar a que llegue un momento en el que se encuentre con energía y con fuerza para volver a disfrutar del baloncesto, y nosotros debemos seguir", señaló ante los medios de comunicación en Málaga.

En este sentido, instó al resto de jugadores a continuar preparándose para la cita mundialista, que se celebrará entre el 25 de agosto y el 10 de septiembre. "Este es el grupo de los jugadores de los que saldrán los doce que jugarán el Mundial, tocando madera, si no hay problemas físicos. No tenemos ninguna posibilidad de incorporar a nadie", indicó.

"Tenemos que mirar hacia adelante, no queda otra, y haciéndolo de la mejor manera, sabiendo de la dificultad de la tarea, solo pensando en hacerlo lo mejor posible. Cuando lo haces lo mejor posible no tienes que rendirle cuentas a nadie, solo a tu conciencia, al listón que tienes", continuó.

Además, explicó que no tienen "mucho margen" para cubrir la baja del de El Masnou, aunque Juan Núñez ocupará su lugar entre los 16, de los que habrá que descartar a cuatro. "Hemos anticipado la incorporación de Juan Núñez. Tenemos otros jugadores que pueden jugar en esa posición, aunque no es tanto una cuestión de rol. Tenemos que generar un poquito más. Tenemos un déficit de manejo evidente y tenemos que buscar fórmulas para generar ventajas, y sobre todo subir un nivel más nuestra capacidad defensiva de generar pérdidas y forzar errores para poder aprovechar el campo abierto más aún", apuntó.

Tampoco espera "más" de Alberto Díaz por el hecho de que no vaya a estar Ricky Rubio. "Si tuviéramos que pedirle algo que no entra dentro de sus cuerdas cometeríamos un error gravísimo. Alberto tiene que hacer lo que sabe hacer muy bien, que ya de hecho lo hizo el año pasado. ¿Puede que tenga algún minuto más? Puede que sí. Pero es un tema de más presencia en campo, no tanto de que tenga que hacer cosas diferentes", subrayó.

En otro orden de cosas, el técnico italiano valoró la situación del equipo. "Estamos contentos de haber vuelto al trabajo tras un par de días de descanso, en una instalación preciosa. Todos los jugadores han vuelto en buenas condiciones", dijo. "Tenemos bastantes cosas que hacer, bastante trabajo por delante, y con ganas de competir, de forma digna, este fin de semana en este torneo de tantísimo nivel", prosiguió.

Por último, Scariolo habló de la incorporación de tres jóvenes promesas al equipo. "Hemos incorporado, como hemos hecho desde el primer día, a otros tres jugadores del programa 'Golden Boys 2.0': Aday Mara, Lucas Langarita y Rafa Villar, que ha tenido un problema físico y está con nosotros aprendiendo desde la línea de banda y siguiendo su proceso de recuperación de lesión", finalizó.