Las selecciones de baloncesto en silla quieren brillar en el Mundial de Canadá

Las dos selecciones de baloncesto en silla posan antes de partir a Canadá para el Mundial 2026 - COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones españolas masculina y femenina tratarán de brillar y llegar lo más lejos posible en el Mundial de Baloncesto en Silla de Ruedas que acoge la localidad canadiense de Ottawa desde este miércoles hasta el sábado 19 de septiembre.

El BSR español vuelve a estar representado al completo en un Campeonato del Mundo después de que hace cuatro años, la responsabilidad fuese total del combinado femenino después de la decepción del masculino de no poder clasificarse a través del Europeo disputado en Madrid en el año 2021.

Ahora, el equipo que dirige Abraham Carrión llega con ganas y fuerza para volver a batirse con las mejores del mundo e intentar pelear por una medalla que es la única que falta en el palmarés de la selección masculina. Un objetivo ambiciosa que parece menos factible para el que entrena Víctor Ramos, que espera continuar elevando su nivel competitivo y consagrarse al menos entre las ocho mejores del mundo como hiciese en 2022.

El combinado nacional masculino llega optimista a un Mundial en el que acude como la actual campeona de Europa, título que logró el año pasado al batir a Gran Bretaña y que es un refuerzo para un equipo que está atravesando todavía su proceso de renovación iniciado tras París 2024.

España es una de las candidatas a las medallas y de conseguirlo mejoraría su mejor resultado histórico, la cuarta plaza lograda en la edición de 2014 cuando cayó en semifinales contra Estados Unidos y luego en la pelea por el bronce con Turquía. Para intentar subir al podio, primero deberá superar un grupo con Colombia, su rival del debut este miércoles, Polonia y Japón.

Los dos primeros pasan a cuartos de final de un torneo que la actual campeona europea ha preparado con participación en junio en un torneo en Australia que conquistó ante los anfitriones, Italia y precisamente Japón, que se impuso en esa ocasión, y en la Copa de Naciones del pasado mes de agosto donde fue tercera tras Gran Bretaña y Alemania, frente a las que sumó sendas derrotas, y por delante de Canadá a la que batió en sus dos partidos.

Abraham Carrión contará para este Mundial con Biel Carbó, Óscar Onrubia, Lalo Prieto y Pablo Zarzuela (Amiab Albacete); Adrián García Ingelmo, Pablo Lavandeira y Manu Lorenzo (Bidaideak Bilbao); Paco García Quiles e Ignacio Ortega (Ilunion); Luis Alfonso Cristen (Amivel), Alexis Ruiz (Joventut) y Julio Vilas (Econy Gran Canaria).

Por su parte, la selección española femenina quiere seguir mostrando el paulatino crecimiento que lleva experimentando desde hace unos años y que la ha convertido, no sólo en una asidua en todas las grandes citas, sino en sumar sus primeras medallas internacionales tras ser bronce en los tres últimos Europeos.

En la última edición del campeonato, España fue competitiva sobre todo en la fase de grupos, aunque se tuvo que conformar con acabar en la octava posición, esperanzadora de todos modos. Para optar a mejorarla, primero tendrá que lidiar ante un exigente grupo con Brasil, China, Gran Bretaña, Australia y la anfitriona Canadá, su rival del debut este miércoles. El objetivo quedar entre las cuatro primeras para clasificarse para los cuartos de final.

Ramos ha citado para este campeonato a Irene Basoco, Naiara Rodríguez y Laura Ugarte (Zuzenak Vitoria); Carmen Hernández, una joven de tan sólo 13 años, Isabel López y Lucía Ramo (UCAM Murcia); Bea Zudaire y Vicky Vilariño (Fundación Aliados Valladolid); Lara Arenós (Basquet Girona), Gabriela Michell Navarro (Amivel), Lourdes Ortega (Vistazul) y Sara Revuelta (Dinamo Sassari).

La competición podrá seguirse por primera vez en abierto en España a través de RTVE Play y Teledeporte, gracias al acuerdo alcanzado entre RTVE, la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF), la Federación Internacional de Baloncesto en Silla de Ruedas (IWBF) y Fundación ONCE. RTVE Play ofrecerá todos los encuentros de ambas selecciones con narración en español, mientras que algunos partidos, especialmente a partir de la segunda fase, también podrán verse en Teledeporte.