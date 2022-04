Spahija: "Cada partido cuenta y nunca lo puedes llamar entrenamiento"

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Baskonia, Neven Spahija, insistió este jueves en que "cada partido cuenta y no lo puedes llamar entrenamiento" antes de enfrentarse en la última jornada de Euroliga al Zalgiris con opciones muy remotas de optar al 'playoff', al mismo tiempo que reconoció que necesitan jugar con "más consistencia".

"No es un entrenamiento duro para probar cosas. Cada partido vale y nunca lo puedes llamar entrenamiento. La idea es siempre ir a tope e intentar ganar. Ir con la idea de probar cosas diferentes no me parece una buena idea", señaló Spahija en la previa del encuentro contra Zalgiris que cerrará la fase regular de la Euroliga.

El técnico croata apuntó que "estar y competir juntos" es la principal razón de la mejoría del equipo en el último mes. "Cuando el equipo sigue junto después de perder, eso vale mucho. El equipo está bien, hemos ganado cuatro de los últimos cinco partidos de Euroliga. Podemos competir contra cualquier equipo, significa mucho estar juntos con la plantilla que tenemos", añadió.

Al mismo tiempo, recalcó en varias ocasiones que "el primer objetivo" este viernes "es ganar el partido". "Nos ayudaría jugar más consistentes. Haré lo que me pida el partido. Haré todo lo posible para ganar el partido. Si necesito algún jugador del banquillo jugará, pero lo primero es ganar", destacó.

"El equipo necesita jugar bien y luchar, la gente lo reconoce. Lo vimos en el último partido, espero que nos sigan apoyando, la afición es muy importante para nosotros. Espero que iremos juntos en los objetivos", expresó sobre la relevancia de la afición en la dinámica del equipo.

Finalmente, Spahija lamentó que una lesión en su quinteto titular sería "un problema" para el equipo. "A nivel de juego tenemos todo. No me gusta hablar de jugadores cuyo futuro está en el aire. No vamos a fichar por fichar. Pero según jugó el equipo en los últimos partidos, el equipo ha demostrado mucho. Si alguno del quinteto inicial se lesiona es un problema", concluyó.